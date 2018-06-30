Перевозка пианино Москва и область

Перевозка советских и немецких, китайских пианино, марок Лирика, Москва, Владимир, Украина, Blutner, Zimmerman, Ernst Kaps, Becker по Москве и области должна выполняться только специалистами.

Почему? Перевозка пианино – это работа с тяжёлым весом от 120 до 350 фортепианных килограмм (рояли до 500 кг), который к тому же содержит в себе большое количество откалиброванных деталей и требует бережного отношения. В Европе эту работу зачастую делают гидравлические подъёмники, вилочные погрузчики и краны. Цена на такие работы с применением спецтехники значительно выше, чем у нас.

В России же работают физически подготовленные, внимательные, здоровые и выносливые парни. Они достаточно опытны, аккуратны и уверены в своих силах, чтобы отвечать за инструменты стоимостью от полмиллиона рублей.

В Piano Сервис, чтобы не повредить полы или напольные покрытия пианино поднимается и ставится на тележку с прорезиненными колёсами. Углы пианино защищаются, от дождя и снега при выносе на улицу пианино укрывается брендированным чехлом. Мы достаточно уверены в себе и не снимаем крышки, панели и клавиатуру. Работаем с реальным весом и комплектацией пианино.

Перевозка пианино Москва и в область в Piano Сервис организуется на новых машинах с отличными рессорами марки Mercedes Benz. Машины снабжены системой отслеживания и мы в любой момент может сориентировать Вас где сейчас находится Ваше пианино.

Часто, примерно 2 раза в неделю, Piano Сервис переделывает и доводит до конца работу по перевозке пианино за другими перевозчиками.

Как это происходит? По телефону оператор крупной компании принимает заказ, обещая низкую цену за тяжелую работу. Приезжают субтильные люди из ближнего зарубежья, выносят вчетвером пианино из квартиры и оставляют на пролёте между этажами, не справившись с весом. Или на улице на снегу. Или в коридоре или в фойе подъезда. И клиент платит дважды: нам и тем парням, что не смогли донести.

Поэтому наше профессиональное мнение: работу с предметами стоимостью от 200 000 руб нужно доверять профессионалам, понятным людям с хорошей репутацией и рекомендациями. На сайте Piano Сервис Вы увидите подробные фото, рекомендации от серьёзных государственных учреждений и примеры выполненных работ, которые пополняются (!) постоянно. Все фото датированы и Вы можете отследить наш рост.