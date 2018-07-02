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Букварь от АО «Издательство Просвещение» - с 30-х годов ХХ века до наших дней Чему учат младшеклассников современные буквари?
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Бизнес — 2 Июля 2018, 01:46
На протяжении долгих десятилетий букварь играл важную роль в образовании школьников. По сути он был единственным инструментом обучения детей чтению, содержавшим основную информацию о буквах русского языка в доступной для них форме. Мир изменился, большинство первоклассников теперь приходят в школу уже умея читать и писать. Буквы дошкольники учат по кубикам и карточкам, а то и с онлайн-тренажерами, тем не менее АО «Издательство Просвещение» продолжает издавать буквари. Функции первого учебника изменились. Вместо обучения чтению и письму, современные буквари учат младшеклассников взаимодействию с книгами, коллективной работе с учебниками в классе. Осталась у букваря и функция по подготовке детей к жизни в обществе.
Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №1223 Люция Сафина рассказала, что «Для современных школьников букварь – это первый учебник, с которым ребенок начинает познавать школьную жизнь. Интеллектуальное и нравственное развитие напрямую связано с информацией, которую ребенок получает. Это семья, школа, друзья. Огромную роль в формировании личности играют книги. Двадцать первый век – это век "быстрой" информации. Всевозможные гаджеты, смартфоны дают возможность найти необходимое в Интернете и ведут к снижению интереса к чтению, к книге. Букварь – это таинство, дверь, которая ведет в страну знаний, открытий. Именно первый учитель должен «зажечь» этот огонек интереса к самому первому учебнику».
Самым первым учебником для учеников младших классов от АО «Издательство Просвещение» стал «Поход за грамоту» под авторством М.Л. Закожурникова и М.Ф. Робинсон. Он был издан в 1931 году ещё под старым названием «Просвещения» - «Учебно-педагогическим издательством РСФСР» (Учпедгиз). Само же название «букварь» впервые появилось в 1937 году. Автором учебника стал заслуженный учитель РСФСР Николай Головин. Именно про этот букварь в Советском Союзе во времена Великой отечественной войны была придумана рифма: «Детей учила вся страна / По букварю Головина». От других учебных пособий, выпускавшихся в тот период, букварь отличался яркими иллюстрациями, имевшими воспитательный подтекст.
Своё современное название АО «Издательство Просвещение» обрело в 1964 году. Обновлённый букварь был выпущен под авторством Н. Архангельской, Е. Карлсен, А. Кеменовой, С. Худак в 1973 году. Букварь сразу стал одним из самых популярных в советские времена учебных пособий. Именно это издание впервые использовалось по всей территории СССР как единый учебник для начальных классов, формируя единый образовательный стандарт. Кроме образовательной функции, в него была включена и воспитательно-идеологическая часть. В букваре ребёнку рассказывали о правильном режиме дня, уважению к старшим, правилам поведения со сверстниками, коллективном труде и заботе о младших. Разумеется, время обязывало также и представлять в букваре идеологических лидеров СССР.
Особую славу и всенародную любовь заслужил другой учебник АО «Издательство Просвещение» – букварь 1981 года авторства В.Г. Горецкого, под редакцией знаменитого писателя Сергея Михалкова. Именно эта книга стала первой для тех, чьи начальные классы пришлись на 80-90 годы XX века. Это издание было больше посвящено возможному карьерному развитию детей в будущем. Здесь дети чаще изображались за самостоятельными занятиями, а также играющими в моряков, учителей, строителей, путешественников и даже космонавтов. Немалую долю авторы учебника уделили и охране окружающей среды и правилам культуры поведения в лесу и парках. Учебник наполнен детскими стихами известных советских поэтов, таких как Владимир Маяковский, Сергей Маршак. «Даже сейчас, хотя прошло 37 лет, я с замиранием сердца, рассматриваю знакомую обложку моего первого учебника. Чувство ответственности, гордости переполняло мое сердце, когда я шла в первый класс. Именно первый мой учебник – букварь научил читать, писать красиво, знать правила грамматики, уметь пересказывать, отвечать на вопросы учителя», – рассказывает учитель начальных классов Люция Сафина.
В наши дни ученики младших классов по всей России обучаются чтению и письму ещё в дошкольном возрасте – по карточкам, кубикам и особым программам воспитателей детских садов. Но букварь всё ещё остаётся незаменимым в качестве самого первого учебника школьника, его первой книги. Современный, VIII вид букваря от АО «Издательство Просвещение» ориентирован на разные группы учеников. Как и предыдущие издания до него, он насыщен яркими изображениями, таблицами звуков, схемами слов и предложений. Но теперь его задача в другом – научить детей работе в классе.
При обучении по букварю у первоклассников формируются навыки работы с учебными книгами, развиваются способности понимать заданный вопрос и в соответствии с ним строить ответ в устной форме, расширяются представления о многообразии окружающего мира, воспитываются чувства доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости. Это особенно важно при обучении инклюзивных классов. Особый акцент также сделан на жизни ребёнка в семье, на доверительных взаимоотношениях с родителями. Новый букварь от АО «Издательство Просвещение» также обучает основам работы с прописями, чистописанию. Демонстрирует детям, как выглядит правильный и красивый почерк.
Новый букварь от АО «Издательство «Просвещение»» также подразумевает и активную роль преподавателя в процессе обучения. «Дети приходят в школу с разным уровнем подготовки. И даже тем детям, которые уже умеют читать, знают все буквы, не должно быть скучно на уроках. Учитель должен провести урок так, чтобы и читающие и к тем, кто не умеет читать, было интересно на уроке, чтобы у них появилось желание познавать все дальше и дальше, разжечь огонек интереса к обучающему процессу», – объяснила Люция Сафина.
Все буквари АО «Издательство Просвещение» – от первого издания 30-х годов до самых современных, объединяет тщательный подход к обучению школьников с самых азов. Все учебники снабжались дидактическими материалами – прописями и задачниками, которые помогают школьникам осваивать материал. Современный букварь VIII вида не является исключением. Пособия к нему теперь можно скачать с официального сайта в любое удобное время. АО «Издательство Просвещение» продолжает совершенствовать все свои учебные пособия, привлекая к работе над ними экспертов в области педагогики – учёных-филологов, преподавателей и лингвистов. Можно с уверенностью сказать, что грамотность нового поколения – в надёжных руках!
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