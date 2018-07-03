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Бывший президент Бинбанка Микаил Шишханов помогает выжить родному детищу
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Бизнес — 3 Июля 2018, 10:09
Микаил Шишханов, основатель и в недавнем прошлом президент Бинбанка, выразил готовность и далее оказывать помощь своей бывшей кредитной организации. Размер поддержки будет зависеть, в первую очередь, от оценки текущей рыночной стоимости переданных ранее активов. "То, что было год назад, сейчас уже другие деньги", - объяснил Микаил Шишханов.
Напомним, что благодаря разработанной г-ном Шишхановым стратегии по оздоровлению, санацию банка удалось завершить досрочно. Вся процедура заняла около 5 месяцев, вместо отведенных регулятором 8. Санация проходила с конца сентября 2017-го по начало марта 2018 года. Характерной особенностью процесса оздоровления Бинбанка стало тесное сотрудничество между представителями регулятора и бывшей администрацией во главе с Микаилом Шишхановым.
Санация Бинбанка признана экспертами одной из самых успешных как в России, так и за рубежом. На его оздоровление Центробанком было затрачено всего 50 млрд рублей - рекордно низкая сумма по сравнению с другими аналогичными случаями санаций кредитных учреждений. Например, на докапитализацию ФК "Открытие" понадобилось 456,2 млрд рублей. Эксперты связывают успех процедуры санации Бинбанка с правильной стратегией Микаила Шишханова.
Напомним, что ранее Микаил Шишханов направлял собственные внебанковские активы на оздоровление Бинбанка и подотчетных ему структур. Среди вложенных средств были акции "Интеко" и "А101 девелопмент", а также различных промышленных предприятий. Суммарная стоимость направленных на оздоровление личных средств Микаила Шишханова составила 70 млрд рублей.
Кроме того, в рамках санации, в процессе списания субординированных обязательств Микаил Шишханов снова оказал финансовую помощь Бинбанку - добровольно отказавшись от своих депозитов. Их общая стоимость составляла более чем 226 млн долларов. Как председатель совета директоров Бинбанка Микаил Шишханов стал примером и для других акционеров Бинбанка, которые направили на оздоровление своего детища нераспределенную прибыль - 17,6 млрд рублей и эмиссионный доход - 25,3 млрд рублей.
На данный момент Бинбанк уже с измененным управляющим составом и новыми владельцами входит в список крупнейших банков России по размеру активов. Их общая сумма составляет 960,83 млрд рублей. Согласно отчетности за первый квартал 2018 года, чистая прибыль Бинбанка составила 62,1 млрд рублей.
Бинбанк продолжает работать над улучшением финансовых показателей. В данный момент в рамках оферты он приобрел биржевые облигации серий БО-10 - БО-13 стоимостью 11 млрд 10,736 млн рублей по цене 100% от номинала. При этом в обращении находятся 16 выпусков облигаций Бинбанка на общую сумму 127 млрд рублей.
Ныне Бинбанк проходит активную подготовку к слиянию с ФК "Открытие". Впоследствии, как сообщила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева, "объединенная и очищенная от плохих активов организация" будет выставлена на продажу не менее чем за 1,3 капитала". Понадобится ли для обеспечения успешности процесса дальнейшая помощь Микаила Шишханова - покажет время, однако, бывший владелец уже подтвердил свою готовность и дальше поддерживать Бинбанк.
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