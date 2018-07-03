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Биозавивка ресниц – все о тонкостях процедуры

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Бизнес — 3 Июля 2018, 10:13


Красиво подкрученные реснички – мощное beauty-оружие, способное визуально «распахнуть» взгляд, сделать глаза выразительнее, ярче и больше. Девушки, чьи ресницы от природы не достаточно завиты или откровенно прямые, пробуют массу способов достижения такого роскошного эффекта – наносят подкручивающую тушь, используют специальные щипчики для завивки и т.д.

Но все эти варианты – «однодневки». Это значит, что даже самую разрекламированную тушь вам придется наносить ежедневно, да еще и постоянно волноваться о поплывшем или осыпавшемся макияже. Завивать реснички тоже нужно каждый день, а это чревато травмированием волосков, их истончением и выпадением. Современная индустрия готова предложить простую, быструю, эффективную и долгосрочную альтернативу создания притягательного взгляда, и это биозавивка ресниц.

Как это работает

Ваши «родные» реснички прямые, а вы мечтаете об изящном завитке? Вам надоели регулярные манипуляции с подкручивающими щипцами? Вас не устраивает эффект от использования завивающей туши? Тогда биозавивка – это именно то, что вы искали.

«Работая» только с параметром изгиба, данная методика позволяет сохранить максимум естественности внешнего вида за счет преображения исключительно формы ресничного ряда. Вариант идеален, если вас полностью устраивает объем и густота натуральных волосков, но цвет и завиток необходимо совершенствовать.

Процедура биозавивки состоит из таких последовательных этапов:

  • Подготовка. Мастер очищает, дезинфицирует, обезжиривает рабочую зону. Нижние веки защищает гидрогелевыми накладками.

  • Создание формы. Учитывая исходную длину волосков, лэшмейкер подбирает подходящий объем валика-бигуди, крепит его на верхнем веке предельно близко к линии роста ресничного ряда. Используя гипоаллергенный клей, выкладывает и фиксирует на валике каждую отдельную ресничку.

  • Нанесение состава №1. Необходимо для безвредного смягчения верхнего слоя волосков.

  • Нанесение состава №2. Обеспечивает надежную фиксацию заданной формы.

  • Нанесение состава №3. Препарат с маслянистой текстурой обеспечивает питание и увлажнение, бережно удаляет остатки других составов с ресниц.

  • Завершающая обработка. Лэшмейкер снимает валики и патчи, расчесывает ресничный ряд.

Процедура полностью безболезненна, комфортна и безопасна для здоровья натуральных ресничек – качественные составы для биозавивки гипоаллергенны, бережно воздействуют на структуру волосков без риска их травмирования, истончения и ослабления.

От вас не требуется никакого дополнительного ухода и ограничений – обновленные подкрученные реснички безупречны до 3 месяцев, прекрасно реагируют на привычную косметику, не мешают носить линзы или очки, посещать бассейн, сауну, SPA-процедуры. Единственный нюанс – первые сутки после сеанса волоски нуждаются в защите от воздействия воды, высоких температур, механических повреждений.

О последствиях

В чем секрет популярности процедуры? Все просто – изменение всего одного параметра, а именно изгиба ресниц, способно преобразить взгляд до неузнаваемости. Глаза красиво «распахнуты», все достоинства внешности грамотно и уместно подчеркнуты, несовершенства скорректированы – ваш взгляд безупречен, и это факт.

Вы наслышаны о таких последствиях, как раздражение и отечность, интенсивное выпадение ресниц, скрученные неаккуратные волоски? Синоним всего этого списка – низкая квалификация лэшмейкера. Используя материалы сомнительного качества, игнорируя строгую последовательность технологии и пренебрегая требованиями гигиены, непрофессиональный мастер ставит под удар не только эстетику внешнего вида, но и безопасность клиента.

Чтобы оградить себя от негативного опыта, выбирайте лэшмейкера с особой тщательностью. Просмотрите отзывы и портфолио, удостоверьтесь в его квалификации, узнайте подробно о материалах, с которыми он работает. Сделать ваши ресницы идеальными, воплотив в реальность мечты о красивом соблазнительном изгибе, готовы специалисты студии «The Lashes». Подробно о предложении на странице https://thelashes.ru/biozavivka-resnic/.



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