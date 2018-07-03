вторник
|
Биозавивка ресниц – все о тонкостях процедуры
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 3 Июля 2018, 10:13
Красиво подкрученные реснички – мощное beauty-оружие, способное визуально «распахнуть» взгляд, сделать глаза выразительнее, ярче и больше. Девушки, чьи ресницы от природы не достаточно завиты или откровенно прямые, пробуют массу способов достижения такого роскошного эффекта – наносят подкручивающую тушь, используют специальные щипчики для завивки и т.д.
Но все эти варианты – «однодневки». Это значит, что даже самую разрекламированную тушь вам придется наносить ежедневно, да еще и постоянно волноваться о поплывшем или осыпавшемся макияже. Завивать реснички тоже нужно каждый день, а это чревато травмированием волосков, их истончением и выпадением. Современная индустрия готова предложить простую, быструю, эффективную и долгосрочную альтернативу создания притягательного взгляда, и это биозавивка ресниц.
Как это работает
Ваши «родные» реснички прямые, а вы мечтаете об изящном завитке? Вам надоели регулярные манипуляции с подкручивающими щипцами? Вас не устраивает эффект от использования завивающей туши? Тогда биозавивка – это именно то, что вы искали.
«Работая» только с параметром изгиба, данная методика позволяет сохранить максимум естественности внешнего вида за счет преображения исключительно формы ресничного ряда. Вариант идеален, если вас полностью устраивает объем и густота натуральных волосков, но цвет и завиток необходимо совершенствовать.
Процедура биозавивки состоит из таких последовательных этапов:
Процедура полностью безболезненна, комфортна и безопасна для здоровья натуральных ресничек – качественные составы для биозавивки гипоаллергенны, бережно воздействуют на структуру волосков без риска их травмирования, истончения и ослабления.
От вас не требуется никакого дополнительного ухода и ограничений – обновленные подкрученные реснички безупречны до 3 месяцев, прекрасно реагируют на привычную косметику, не мешают носить линзы или очки, посещать бассейн, сауну, SPA-процедуры. Единственный нюанс – первые сутки после сеанса волоски нуждаются в защите от воздействия воды, высоких температур, механических повреждений.
О последствиях
|
Погода +18 +20
вечером +15 +17 ночью +13 +15
Котировки
Партнеры