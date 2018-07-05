Шлифовка паркета

Устаревшее напольное покрытие, которое потеряло свою яркость и привлекательность становится головной болью каждого домовладельца. Многие просто не знают, можно ли вернуть паркету первозданную красоту. Обратившись в Наш Паркет выбирай любой вид работ по обновлению таких напольных поверхностей. Мы выполняем качественную шлифовку паркетных полов, имеем в этом деле многолетний опыт и владеем всеми необходимыми навыками. Наша большая бригада состоит из высококвалифицированных специалистов, что является гарантом качественного ремонта.

Кроме профессиональной шлифовки наши мастера выполняют нанесение трех-пяти слоев защитного масла или же лака. Услуги наших специалистов достаточно дешевы. Поэтому вы сможете с экономией семейного бюджета качественно обновить напольные покрытия, а также нанести лак. Сначала наши специалисты снимают устаревший лак выравнивая при этом напольное покрытие. Затем выполняются непосредственно шлифовальные работы, после чего поверхность покрывается лаком. Стоимость услуги зависит от общей площади, а также применяемого оборудования. Чтобы создать идеальную поверхность мы выполняем тонкую обработку напольных покрытия без всякой пыли. Просохшие слои лака проходят промежуточное шлифование. Все перечисленные работы выполняются по доступным для заказчиков тарифам.

Наша бригада после завершения работ не оставляет после себя строительный мусор или же грязь. Оплата услуг выполняется только после сдачи объекта заказчику. Кроме этого команда Наш Паркет пользуется суперсовременным оборудованием европейского производства. Также все материалы, наносимые на напольные поверхности, являются импортными и достаточно дорогостоящими. Благодаря трудолюбию, ответственности и квалификации наших мастеров домовладельцы всегда получают желаемые результаты. Мы никогда не пользуемся услугами всяких посредников, что позволяет нам сохранять доступные тарифы на предоставляемые услуги.



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