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Качество электроэнергии

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Бизнес — 9 Июля 2018, 01:47

От качеств поступающей в сети электроэнергии зависит налаженная работа бытового или же промышленного оборудования, ее сохранность, а также долговечность. Электричество является обычным товаром, который имеет собственные параметры качества вместе с индивидуальными особенностями. Однако от стандартных разновидностей продукции оно представляет собой энергоресурс, накопление которого невозможно. Также электроэнергия не производится природой. Вырабатывается такая энергия а электростанциях, которая затем по распределительным сетям поступает к конечному потребителю. Поэтому к данному продукту существуют конкретные требования, которые должны быт учтены перед поступлением на производственные предприятия, офисы или же в дома. 

Любой электроприбор или же оборудование создается с учетом определенных условий работы. Поступающий в них ток должен иметь соответствующую мощность и стабильность. Если он резко меняется, горят предохранители и теряется мощность работающих приборов. Зачастую подобные перепады напряжения или же иные проблемы, связанные с подачей электроэнергии, вызывают гораздо более серьезные проблемы - масштабные аварии, возгорания, а также реальные человеческие жертвы. Следовательно, анализ качества электроэнергии требуется постоянно. 

Существует несколько наиболее распространенных причин ухудшения качества электроэнергии. Среди них можно выделить колебания напряжения которые вызывают сбои работы оборудования. Подобное явление сокращает эксплуатационный срок устройств, выводя их из строя преждевременно. Также в сетях часто отмечаются провалы напряжения, которые вызывают отключение и нестабильную работу оборудования. А в случае несинусиодального типа напряжения стремительно увеличиваются энергетические потери. Подобное явление приводит к пробоям, замыканиям или же сбоям автозащиты сетей. Каждый из перечисленных факторов может вызвать серьезные аварийные последствия. Согласно статистике, около семидесяти процентов возгораний и более восмидесяти процентов пожаров в жилых помещениях вызвано именно перечисленными проблемами. 

Особую важность в подобных ситуациях приобретает регулярное (измерение качества электроэнергии), благодаря которой предотвращается вероятность возникновения аварийных происшествий. Подобные замеры позволяют выявить наиболее слабые места в электросетях и принять соответствующие меры. А выполняется измерение с использованием специальных приборов, устанавливающихся профессионалами ЦентрЭнергоЭкспертизы на объекты. Они записывают в своей памяти все необходимые показания, на основании которых затем формируют соответствующие отчеты. 

Наша специализированная компания занимается подобными работами и обладает всей необходимой разрешительной документацией. А собственный парк оборудования и приборов позволяет нашим специалистам снимать показания одновременно с нескольких вводов. Регулярное наблюдение за сетями, позволяет нам выявить любые отклонения от существующих нормативов. Полученные заказчиком в результате подобных наблюдений отчеты помогут отстоять ему свои права перед поставщиком в процессе судебных разбирательств. Также контроль позволит выявить первопричины ухудшения качества электроэнергии и вовремя их устранить. Нередко измерение заказывают с целью установления причиненного предприятию экономического ущерба.

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