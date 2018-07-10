Ахайя - рай в Греции для туристов

В Греции особой популярностью у туристов пользуется регион Ахайя. Кажется, он создан для отменного отдыха. Здесь есть все: мягкий климат, множество природных достопримечательностей, старинных сооружений, блюда средиземноморской кухни. Более того, отдых рассчитан не только для тех, кто любит понежиться на ласковом солнышке, но и на любителей активных видов спорта. Неудивительно, что эту местность ежегодно посещают тысячи путешественников со всего мира.

Климат

Ахайя, о которой вы узнайте больше на сайте miroved.com/countries/gretsiia/lakopetra, славится мягким климатом. Благодаря этому местность привлекает множество туристов в течение всего года. В зимний период здесь практически нет снега. Если и выпадет, то только в горах. Также в горных местностях могут идти дожди. Здесь нет ни сильного холода, ни изнурительной жары, ни выхлопов. Даже в крупных городах дышится очень легко. Кроме того, морская аура и ветер, спускающийся с гор, сохраняют воздух свежим, а атмосферу – чистой в течение летних месяцев. Летом температура воздуха достигает отметки 30 градусов, зимой – опускается до 10 градусов.





Язык

Официальным языком современной Греции является греческий, но большинство населения также владеет английским языком. Важно отметить, что благодаря своему специфическому географическому положению Ахайя имеет тесные отношения с Италией, именно поэтому многие местные жители хорошо разговаривают на итальянском.

Патры

Патры – столица Ахайи. Он является третьим по численности населения городом в Греции и крупнейшим на Пелопоннесе. Очень легко добраться в Патры из Афин. Они связаны друг с другом национальной магистралью. Патры сочетают в себе исключительную природную красоту, историю и уникальные достопримечательности, никогда не надоедающие его посетителям. Он имеет мягкий климат, плодородную землю и памятники большой культурной ценности.

Патры – город международного значения и один из самых важных городов Греции. Покровителем города является Святой Андреас, а церковь Святого Андрея – одна из крупнейших на Балканах. Первым местом для посещения туристов должны стать:

Римский замок;

Римский мост;

старинная консерватория;

микенское кладбище.

Патры предлагают не только красивые места прошлого, но и множество пляжей на любой вкус, с песком или галькой, тянущиеся вдоль муниципалитета. Поэтому район отлично подходит для любителей летнего отдыха. Прогулки по красивым кафе и отдых можно совместить с дегустацией местных блюд. Есть много живописных ресторанов города. Гостям настоятельно рекомендуется попробовать местное вино, произведенное на этой плодородной земле.





Район является уникальной туристической достопримечательностью не только летом, но и зимой. Горы вокруг него имеют уникальную ценность для тех, кто хочет исследовать их.

Пересекая Патры, стоит двигаться по старой дороге Патры-Пиргос. Она в хорошем состоянии, с видом на море и проходит бесконечные участки песчаного пляжа Араксос и очаровательных деревень, утопающих в зелени. Эта небольшая прогулка заканчивается на пляже Калогрия.

Прямо перед Патрами проходит Рио, транспортный узел, соединяющий Пелопоннес с центральной Грецией.

Эгио

Столица провинции, Эгио, которую во время турецкой оккупации называли Востица, построена амфитеатром с прекрасным видом на Коринфский залив. Это идеальный курорт, а также отправная точка для поездок по окрестностям. Стоит посетить церковь Панагия Трипити, куда направляется множество паломников. Эта величественная церковь расположена на побережье Эгио, построена она высоко на скале. Чуть дальше, в 15 км от города, находится монастырь Таксиархон, построенный Святым Леонтием.

Рядом с Эгио расположены небольшие живописные деревни:

Лонгос с его галечным пляжем;

Ламбири с его прекрасным берегом;

Селианитика;

Аколи и другие прибрежные деревни.

Каждая из них играет свою особую роль, имеет свою отличительную черту. Во всех имеются таверны или причудливое кафе, где вы можете расслабиться на некоторое время или насладиться вкусным ужином.





Калаврита

Калаврита – это особенное место, его историческое и культурное значение велико. Тысячи туристов ездят туда покататься на лыжах в зимний сезон. Город славится тем, что сыграл большую роль в революции 1821 года, поскольку именно там началось сопротивление туркам. Из достопримечательностей следует посетить Агия Лавра и Мега Спилео. Также стоит осмотреть небольшую церковь Панагия Платаниотисса, которая построена внутри ствола дерева.