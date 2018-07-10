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Двухкомнатные квартиры

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Бизнес — 10 Июля 2018, 15:33

Важной особенностью любого вида ремонта двухкомнатных апартаментов является составление детального дизайн-проекта и расчет сметы. Создание инженерно-коммуникационных сетей необходимо доверить только опытным специалистам, имеющих соответствующую квалификацию. Нельзя с целью экономии привлекать к подобным работам любителей, которые не хорошо разбираются, к примеру, в электросетях и сопутствующем оборудовании. Электрика отличается рядом особенностей, учет которых необходим в целях безопасности всего помещения. 

Профессионал выполнит грамотный монтаж электропроводки, подключив к ней необходимые электроприборы и магистральный источник питания. Создание подобной системы требует максимального профессионализма и внимания, так как электросеть обеспечивает не только освещение, но и подачу воды, а также отопление в двухкомнатных квартирах. Особенно важным электросеть является для правильной организации отопления, без которого выжить в условиях климатических особенностей нашей страны - просто невозможно. Только правильно смонтированная электрика позволит избежать аварийных ситуаций или же выхода из строя дорогостоящей бытовой техники. 

Еще одной важной особенностью ремонта так называемых двушек является правильно продуманная система обогрева. Создание такой системы требует тщательного предварительного планирования. Наиболее распространенным видом сегодня считается водяное отопление. Для создания такой системы необходимо правильно подобрать котел, подходящие трубы вместе с радиаторами. Многие домовладельцы отдают предпочтение водяному теплому полу, который создается с использованием специальных труб, укладывающихся в пол. Затем их заливают цементным раствором. Теплый пол может конечно спасти от продолжительных холодов, однако эксплуатационные расходы подобных систем достаточно высоки. 

Важной особенностью старых двухкомнатных апартаментов является необходимость выполнения демонтажа имеющихся покрытий, элементов декора или же целых конструкций. Часто владельцы желают выполняют полную перепланировку таких квартир. А это требует снос стен, удаление старых напольных покрытий, а также возведение новых конструкций. Если в квартире требуется снятие старой плитки, подобные работы обойдутся около двухсот рублей за квадрат. А другие напольные покрытия можно удалить за 150 руб. Стоимость обустройства теплых полов в столице начинается с пятисот руб за квадрат. Монтаж одного радиатора обойдется домовладельцам около двух тыс. руб. 

Можно ознакомиться с ценами https://titanremont.ru/service/dvuxkomnatnoj-kvartiryi на ремонт двухкомнатной квартиры в Москве и рассчитать стоимость в зависимости от площади помещений. Такая информация поможет вам заранее подготовиться к предстоящему ремонту, приобрести все необходимые отделочные материалы, чтобы не останавливаться в процессе выполнения работ. Подобным образом вы сумеете избежать грубых ошибок и правильно спланировать семейный бюджет. Предварительная подготовка требуется для любых видов отделочных работ.

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