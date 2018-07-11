Многие отечественные предприятия нуждаются в доступных и оперативных услугах международных грузоперевозок. Наиболее подходящим для организации таких международных грузоперевозок сегодня считается морской транспорт. Именно по морю сегодня переправляется более девяносто процентов всех экспортируемых грузов. Доступная стоимость, полная безопасность транспортировки, а также возможность прослеживания всего маршрута следования различных товаров увеличивают спрос на подобные перевозки. Поэтому огромное количество компаний, производственных предприятий или же торговых организаций предпочитает именно морские перевозки среди всех существующих сейчас видов грузоперевозок.

Эдванс Шиппинг

Чтобы организовать морские грузоперевозки профессиональная команда Эдванс Шиппинг пользуется современными логистическими схемами. Поэтому удобство и выгода клиентуры у нас гарантированы.

об услугах Эдванс Шиппинг можно узнать с официального веб-портала ГК. При организации грузоперевозок мы руководствуемся передовым опытом и знаниями, которые помогают нам спланировать грузоперевозки по наиболее оптимальным маршрутам, с обеспечением необходимого экспедирования, внутретаможенного транзита (ВТТ), а также с выбором подходящего морского транспорта прямо с Санкт-Петербургского порта.

Наши услуги

Заказывая организацию морских перевозок в Эдванс Шиппинг, вы можете рассчитывать на следующие сопутствующие услуги:

- таможенное оформление;

- внутрипортовое экспедирование;

- таможенный транзит;

- автоперевозки;

- оформление сертификатов;

- разрешительную документацию;

- сюрвейерские услуги.

Китайское направление

Наиболее востребованным в сфере грузоперевозок сегодня считается китайское направление. Эдванс Шиппинг занимается не только отправкой грузов морскими путями в Поднебесную, но и их доставкой в РФ. Мы рассматриваем данное направление приоритетным, предоставляя заказчикам выгодные условия, рассчитанные на долгосрочное партнерство. Со ставками по интересующим вас маршрутам вы сможете ознакомиться на нашем официальном веб-ресурсе.

Юго-восточная Азия

С Эдванс Шиппинг любой желающий сможет организовать грузоперевозки в направлении Сингапура, Малайзии, Филиппин, Таиланда, Кореи, Вьетнама или же Тайваня. Питерскими портами прибытия являются:

- Усть-Луга;

- ПЛП;

- ПКТ;

- Рыбный Порт.

На подобные доставки уходит до сорока дней.

Южноамериканское направление

Команда Эдванс Шиппинг обслуживает и южноамериканское направление. Портом прибытия является Санкт-Петербург. С актуальными ставками таких маршрутов можно ознакомиться в соответствующей категории нашего веб-портала. Тарифы объединяют все необходимые расходы и указаны в долларах. Транзитным временем маршрутов в южноамериканском направлении является тридцать дней.

Североамериканское направление

Мы занимаемся грузоперевозками в направлении канадских или же американских портов. Тщательное планирование маршрутов, а также доступная тарификация позволяет заказчикам сэкономить немало средств. Транзитным временем подобных маршрутов является около тридцати пяти дней. Желающие смогут заранее спланировать контрактную стоимость такой грузоперевозки, воспользовавшись таблицей расценок, приведенной на веб-ресурсе Эдванс Шиппинг.