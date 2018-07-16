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Схема расположения земельного участка: инструкция получения

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Бизнес — 16 Июля 2018, 10:19


срзу схема расположения земельного участка

Схема расположения земельного участка (сокращенно СРЗУ) – его изображение с обязательным указанием ее актуальных границ, формы, координат, площади, согласно кадастровому плану, и других показателей. Выполняется в одной из двух форм (утверждены Приказом МЭР) – для «прирезки» или выделения нового участка. Может подаваться на согласование в электронном виде или бумажном.

Что собой представляет СРЗУ?


образец срзу схема расположения земельного участка

СРЗУ представляет собой план с точным отображением реальных измерительных данных по участку. Может выполняться органами местной власти, самостоятельно пользователем (собственником) земли или претендентом на ее использование, профессиональными кадастровыми инженерами.

С момента утверждения архитектурным отделом администрации района схема расположения участка действует 2 года. В зависимости от причины составления и наличия информации об участке в кадастровой палате, схема может выполняться с выездом специалистов-замерщиков или без него.

Когда нужен документ?


срзу

Согласно Земельному кодексу и действующему законодательству, оформление схемы расположения участка является обязательным пунктом пакета документов:

  • при изъятии надела у частного собственника в пользу государства (например, для строительства новой федеральной трассы или тепловой магистрали);
  • выделении земли, которой владеет государство, в пользование частному лицу или организации (застройщику);
  • преобразовании единой территории в несколько участков с целью их распределения между несколькими пользователями (схема составляется для каждого вновь образуемого надела);
  • объединении нескольких объектов в один (пользователями всех задействованных территорий могут выступать компании или физические лица, сама процедура аналогична классической «прирезке»).

Согласование схемы


согласование схемы образец

Готовая схема в обязательном порядке проходит этап согласования. Утверждает ее местная администрация. Рассматривается каждый документ очень придирчиво – самодельные СРЗУ придется не раз переделывать по многим причинам (нередко малозначительным).

По регламенту, основаниями для отказа в согласовании являются:

  • расхождение границ в схеме и на градостроительном плане или других землеустроительных документах;
  • несоответствие СРЗУ межевому плану территориального участка или требованиям ЗК РФ;
  • нарушение утвержденных требований при оформлении документа (форма, содержание, порядок выкладки информации и многое другое).

Последняя причина фигурирует в отказных листах чаще других. Ее особенность – размытое определение, под которое можно подвести очень многие условия.

Документы для оформления схемы расположения участка


документы

Согласование СРЗУ – процесс, не менее трудоемкий, чем ее подготовка. Обращение к профессиональному кадастровому инженеру поможет упростить дело. Но 100% гарантии утверждения с первой «попытки» не даст никто.

Хотя присутствие эксперта дает преимущество во времени и гарантии результата в итоге. Будучи квалифицированным в работе с подобной документацией, он заранее исключит риски мелких ошибок и быстро отреагирует на претензии органа согласования.

Обращаясь за помощью кадастрового инженера, стоит сразу подготовить:

  • паспорт заявителя (того, от чьего имени будет составляться заявление на согласование);
  • заявление на согласование схемы (шаблонный документ, доступен в архитектурном отделе местной администрации);
  • правоустанавливающие документы на первичный ЗУ.

Часто для согласования требуется и «свежий» план по итогам топосъемки.

Сколько стоит схема расположения участка земли


цена стоимость

Стоимость составления схемы расположения участка зависит от выбранного способа ее получения.

Самый бюджетный вариант – самостоятельная работа. Здесь достаточно арендовать профессиональное оборудование, измерительный инструмент и потратить время на графическое изображение (желательно использование качественного софта, если документ электронный). Правда, за экономию денег придется заплатить временем, не знанием тонкостей обработки полевых и камеральных данных, аренда оборудования, ну и нервы которые вы потратите на подготовку документа не имея опыт.

Второй вариант – подготовка документации органом местной власти. Услуга доступна только на условиях продажи участка на торгах.

Участие профессионального кадастрового инженера обойдется дороже, чем самостоятельная подготовка или привлечение административных исполнителей. Зато оправдает себя более быстрым результатом.

Цена услуги зависит от формы схемы и способа ее составления:

  • Без выезда дешевле (в среднем по Москве – от 5–7 тысяч рублей за один объект).
  • СРЗУ с выездом стоит в среднем от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от площади замеряемой территории.
  • Стоимость составления топографического плана (проведения топосъемки) определяется индивидуально (от 9–10 тысяч рублей).

Итоговые расходы на подготовку землеустроительных документов всегда зависят от профессионализма и технической подготовки выбранного исполнителя. Если вы хотите получить гарантии, обращайтесь в ГЕОМЕР ГРУПП по тел: ☎ +7 (495) 481-49-21 или оставьте заявку на сайте компании geomergroup.ru. Здесь на уровне договора гарантируют соблюдение оговоренных сроков утверждения документов и предлагают самую честную цену в Москве.

Источник: https://geomergroup.ru/uslugi/srzu.html

Схема расположения участка земли (сокращенно СРЗУ) – его изображение с обязательным указанием ее актуальных границ, формы, координат, площади, согласно кадастровому плану, и других показателей. Выполняется в одной из двух форм (утверждены Приказом МЭР) – для «прирезки» или выделения нового участка. Может подаваться на согласование в электронном виде или бумажном.Что собой представляет СРЗУ?СРЗУ представляет собой план с точным отображением реальных измерительных данных по участку. Может выполняться органами местной власти, самостоятельно пользователем (собственником) земли или претендентом на ее использование, профессиональными кадастровыми инженерами.С момента утверждения архитектурным отделом администрации района схема расположения участка действует 2 года. В зависимости от причины составления и наличия информации об участке в кадастровой палате, схема может выполняться с выездом специалистов-замерщиков или без него.Когда нужен документ?Согласно Земельному кодексу и действующему законодательству, оформление схемы расположения участка является обязательным пунктом пакета документов:• при изъятии надела у частного собственника в пользу государства (например, для строительства новой федеральной трассы или тепловой магистрали);• выделении земли, которой владеет государство, в пользование частному лицу или организации (застройщику);• преобразовании единой территории в несколько участков с целью их распределения между несколькими пользователями (схема составляется для каждого вновь образуемого надела);• объединении нескольких объектов в один (пользователями всех задействованных территорий могут выступать компании или физические лица, сама процедура аналогична классической «прирезке»).Согласование схемыГотовая схема в обязательном порядке проходит этап согласования. Утверждает ее местная администрация. Рассматривается каждый документ очень придирчиво – самодельные СРЗУ придется не раз переделывать по многим причинам (нередко малозначительным).По регламенту, основаниями для отказа в согласовании являются:• расхождение границ в схеме и на градостроительном плане или других землеустроительных документах;• несоответствие СРЗУ межевому плану территориального участка или требованиям ЗК РФ;• нарушение утвержденных требований при оформлении документа (форма, содержание, порядок выкладки информации и многое другое).Последняя причина фигурирует в отказных листах чаще других. Ее особенность – размытое определение, под которое можно подвести очень многие условия.Документы для оформления схемы расположения участкаСогласование СРЗУ – процесс, не менее трудоемкий, чем ее подготовка. Обращение к профессиональному кадастровому инженеру поможет упростить дело. Но 100% гарантии утверждения с первой «попытки» не даст никто.Хотя присутствие эксперта дает преимущество во времени и гарантии результата в итоге. Будучи квалифицированным в работе с подобной документацией, он заранее исключит риски мелких ошибок и быстро отреагирует на претензии органа согласования.Обращаясь за помощью кадастрового инженера, стоит сразу подготовить:• паспорт заявителя (того, от чьего имени будет составляться заявление на согласование);• заявление на согласование схемы (шаблонный документ, доступен в архитектурном отделе местной администрации);• правоустанавливающие документы на первичный ЗУ.Часто для согласования требуется и «свежий» план по итогам топосъемки.Сколько стоит схема расположения участка землиСтоимость составления схемы расположения участка зависит от выбранного способа ее получения. Самый бюджетный вариант – самостоятельная работа. Здесь достаточно арендовать профессиональное оборудование, измерительный инструмент и потратить время на графическое изображение (желательно использование качественного софта, если документ электронный). Правда, за экономию денег придется заплатить временем, не знанием тонкостей обработки полевых и камеральных данных, аренда оборудования, ну и нервы которые вы потратите на подготовку документа не имея опыт.Второй вариант – подготовка документации органом местной власти. Услуга доступна только на условиях продажи участка на торгах.Участие профессионального кадастрового инженера обойдется дороже, чем самостоятельная подготовка или привлечение административных исполнителей. Зато оправдает себя более быстрым результатом.Цена услуги зависит от формы схемы и способа ее составления:• Без выезда дешевле (в среднем по Москве – от 5–7 тысяч рублей за один объект).• СРЗУ с выездом стоит в среднем от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от площади замеряемой территории.• Стоимость составления топографического плана (проведения топосъемки) определяется индивидуально (от 9–10 тысяч рублей).Итоговые расходы на подготовку землеустроительных документов всегда зависят от профессионализма и технической подготовки выбранного исполнителя. Если вы хотите получить высшие гарантии сразу, обращайтесь в ГЕОМЕР ГРУПП. Здесь на уровне договора гарантируют соблюдение оговоренных сроков утверждения документов и предлагают самую честную цену в Москве.Источник: https://geomergroup.ru/uslugi/srzu.html


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