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Для чего нужен лендинг

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Бизнес — 19 Июля 2018, 14:32

Для успешного ведения бизнеса в первую очередь необходимо создать свою веб-страницу (лендинг), которая будет содержать полезную информацию о конкретном товаре или услуге. В отличие от сайта, который только рекламирует компанию и ее продукт, лендинг имеет продающую способность и за короткий срок способен принести в 2-3 раза больше прибыли.

Можно самостоятельно заняться разработкой посадочной страницы или купить landing page по ссылке http://mnogoland.ru/

Многие известные компании для развития собственного бизнеса давно пользуются лендингами. На сегодняшний день целевые страницы считаются неотъемлемой частью любого маркетингового предприятия в сети, и с годами популярность этого инструмента только возрастает.

Основные преимущества

Лендинг пейдж – это продвижение рекламы и эффективная продажа, он имеет ряд преимуществ:

  • Оптимальный дизайн страницы
  • Детально продуманная структура
  • Быстрый запуск
  • Акцент внимания на выгоде и преимуществах
  • Небольшая стоимость разработки в сравнении с классическим сайтом

Разработать или заказать лендинг стоит если:

  • в наличии есть только один товар или услуга
  • на рынок вводится новинка
  • необходимо быстро привлечь внимание потребителя с помощью выгодного предложения
  • надо прорекламировать товар в социальных сетях

Из рекламного объявления по ссылке осуществляется переход на посадочную страницу. Благодаря этому происходит увеличение аудитории, и усиливается эффективность рекламы. Качественно разработанный лендинг пейдж неделимо связан с успешным развитием предпринимательской деятельности. Он должен привлечь внимание, вызвать интерес потребителя и в результате подтолкнуть к покупке.

Для того чтобы сайт стал продающим, необходимо в первую очередь сделать анализ рынка и конкурентов. Затем заинтересовать покупателя контентом без сложных конструкций, с небольшим текстом, который разбит по блокам, абзацам, с упрощающими картинками. Заголовки должны быть краткими и раскрывали всю суть раздела. Текст кнопок должен в точности преподносить основную полезную информацию. Общий вид сайта, его дизайн, с текстом, картинками, таблицами подбирается индивидуально и рассчитан для целевой аудитории. В итоге получается инструкция сайта, то, как он будет выглядеть и какими функциями будет обладать. Правильно разработать лендинг и оригинально его оформить является основной задачей, для того чтобы выделиться среди конкурентов и увеличить число потенциальных клиентов.



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