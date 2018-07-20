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Новые построения от московского «Динамо»

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Бизнес — 20 Июля 2018, 14:52

В прошлом году московское «Динамо» вернулось в элиту российского футбола после годичного пребывания в ФНЛ. Команда сходу сумела занять 8-е место и временами демонстрировала интересную игру. Посмотрим, удастся ли развить успех уже в этом году.

В прошлом сезоне подопечные Дмитрия Хохлова всего на 3 очка отстали от потенциального попадания в квалификацию Лиги Европы. Команда выглядела достаточно сбалансированно, о чем свидетельствуют и результаты. Мало того, что по итогам сезона удалось достичь ровно по 10 побед, ничьих и поражений, так еще и разница мячей оказалась 29-30.

Как видим, главный козырь ФК «Динамо» Москва – это надежная оборона. В атаке же существуют определенные проблемы, ведь команда оказалась 5-й с конца в РФПЛ по количеству забитых мячей.


Несмотря на относительно успешное выступление (особенно учитывая недавнее падение в ФНЛ), не стоит забывать и о том, что всего 5 очков отделили команду от борьбы за выживание. В следующем году перед ней будет стоять задача попадания в еврокубки, а также успешного выступления в рамках Кубка России. Правда, кадровый потенциал команды явно уступает многим конкурентам:

·         «Спартаку»;

·         «Локомотиву»;

·         «Зениту»;

·         «ЦСКА».

Теперь смотреть матч онлайн с участием подопечных Хохлова можно и в интернете. Трансляции поединков здесь доступны в полном объеме.

Прогнозы на будущий сезон

В предстоящем сезоне ожидается серьезная схватка за чемпионство. Вряд ли «Динамо» примет в ней участие, но вот за зону Лиги Европы вполне способно побороться. Дело в том, что многие команды будут играть на международной арене, поэтому им потребуется расходовать гораздо больше сил. Столичная команда не обременена этим и может полноценно сконцентрироваться на внутреннем первенстве.

Очевидно, что клубу необходимо срочно выходить на трансферный рынок, хотя бюджет у команды небольшой. В таких условиях крайне важна точечная селекция, чтобы закрыть наиболее проблемные позиции. Сейчас звезды уровня Кураньи или Вальбуэна в «Динамо» ждать не стоит, ведь команда их просто не потянет по финансовым соображениям. Крайне важно найти толкового нападающего, который мог бы давать результат. В обороне проблем нет, особенно учитывая стабильную игру Шунина в прошлом сезоне.

Таким образом, в случае удачного стечения обстоятельств московское «Динамо» потенциально может выйти в еврокубки, но сейчас главное для команды стать стабильным середняком и максимально дистанцироваться от зоны вылета.




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