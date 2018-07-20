Как подать заявку на потребительский кредит в АТБ онлайн

Потребительский кредит онлайн в АТБ

Азиатско-Тихоокеанский Банк выдает потребительские кредиты онлайн и в офисе отделений населению в возрасте от 21 года до 70 лет. Основным условием получения ссуды является стабильный доход, то есть пенсия или заработная плата. При этом стаж работающего физического лица на последнем месте занятости должен быть не менее 1 месяца. Индивидуальным предпринимателям кредит выдается в случае, если они ведут свое дело уже более полугода.

Потребительский кредит подразумевает выдачу физическим лицам суммы до 5 миллионов рублей на образование, покупку бытовой техники, ремонт и прочие товары и услуги, не связанные с производственной деятельностью, на срок от 6 до 60 месяцев. Оформить его можно в офисе банка или в режиме онлайн, однако, клиент должен быть зарегистрирован на территории обслуживания АТБ или иметь положительную кредитную историю банка.

Чтобы подать заявку, нужно всего лишь прийти в любое отделение организации с необходимым пакетом документов и следовать инструкциям специалиста. Для тех, кто по каким-либо причинам не хочет или не может прийти лично, существует возможность обратиться за ссудой через интернет.

Как получить кредит онлайн

Для клиентов на официальном сайте Азиатско-Тихоокеанского Банка предусмотрен калькулятор кредита, доступный в любое время суток. Он создан для того, чтобы быстро и просто определять для себя подходящие параметры займа.

Больше не нужно внимательно изучать все программы и тарифы. Достаточно лишь вбить данные желаемого кредита, а в калькуляторе уже имеются все процентные ставки:

В системе указывается нужная сумма и время ее возврата, при этом для удобства сразу показываются возможные лимиты и сроки; Программа моментально рассчитывает размер ежемесячного платежа по заданным параметрам.

Условия можно менять, пока ежемесячный платеж не примет оптимальное для вас значение. Но стоит взять во внимание тот факт, что расчет является приблизительным, а точные условия будут известны только после рассмотрения заявки.

Сразу после использования калькулятора можно перейти к следующим этапам:

Указать в анкете паспортные данные, информацию о работе, доходах, точные контакты и прочие необходимые сведения; Дождаться звонка менеджера и ответить на все дополнительные вопросы. В течение суток будет принято решение о выдаче займа; Прийти в отделение АТБ с нужными документами и получить деньги.

Онлайн-анкеты на потребительский кредит принимаются круглосуточно. В соответствующих разделах сайта можно ознакомиться с различными программами кредитования граждан.