20
июля 2018
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Как подать заявку на потребительский кредит в АТБ онлайн

Как подать заявку на потребительский кредит в АТБ онлайн

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 20 Июля 2018, 21:55

Потребительский кредит онлайн в АТБ

Азиатско-Тихоокеанский Банк выдает потребительские кредиты онлайн и в офисе отделений населению в возрасте от 21 года до 70 лет. Основным условием получения ссуды является стабильный доход, то есть пенсия или заработная плата. При этом стаж работающего физического лица на последнем месте занятости должен быть не менее 1 месяца. Индивидуальным предпринимателям кредит выдается в случае, если они ведут свое дело уже более полугода.

Потребительский кредит подразумевает выдачу физическим лицам суммы до 5 миллионов рублей на образование, покупку бытовой техники, ремонт и прочие товары и услуги, не связанные с производственной деятельностью, на срок от 6 до 60 месяцев. Оформить его можно в офисе банка или в режиме онлайн, однако, клиент должен быть зарегистрирован на территории обслуживания АТБ или иметь положительную кредитную историю банка.

Чтобы подать заявку, нужно всего лишь прийти в любое отделение организации с необходимым пакетом документов и следовать инструкциям специалиста. Для тех, кто по каким-либо причинам не хочет или не может прийти лично, существует возможность обратиться за ссудой через интернет.

Как получить кредит онлайн

Для клиентов на официальном сайте Азиатско-Тихоокеанского Банка предусмотрен калькулятор кредита, доступный в любое время суток. Он создан для того, чтобы быстро и просто определять для себя подходящие параметры займа.

Больше не нужно внимательно изучать все программы и тарифы. Достаточно лишь вбить данные желаемого кредита, а в калькуляторе уже имеются все процентные ставки:

  1. В системе указывается нужная сумма и время ее возврата, при этом для удобства сразу показываются возможные лимиты и сроки;
  2. Программа моментально рассчитывает размер ежемесячного платежа по заданным параметрам.

Условия можно менять, пока ежемесячный платеж не примет оптимальное для вас значение. Но стоит взять во внимание тот факт, что расчет является приблизительным, а точные условия будут известны только после рассмотрения заявки.

Сразу после использования калькулятора можно перейти к следующим этапам:

  1. Указать в анкете паспортные данные, информацию о работе, доходах, точные контакты и прочие необходимые сведения;
  2. Дождаться звонка менеджера и ответить на все дополнительные вопросы. В течение суток будет принято решение о выдаче займа;
  3. Прийти в отделение АТБ с нужными документами и получить деньги.

Онлайн-анкеты на потребительский кредит принимаются круглосуточно. В соответствующих разделах сайта можно ознакомиться с различными программами кредитования граждан.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +20 +22
ночью +18 +20 утром +21 +23
Котировки
USD ЦБ РФ 63,2746 0.3740
EUR ЦБ РФ 73,4808 0.3463

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp