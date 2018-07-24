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В свадебных платьях от бренда Vasylkov невесты чувствуют себя комфортно и выглядят потрясающе

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Бизнес — 24 Июля 2018, 15:28

Всегда было и всегда будет так, что невеста – это главное украшение свадебного торжества. Но достаточно ли внимания уделялось её комфорту во время длительных, а нередко и утомительных этапов процедуры бракосочетания и праздника? Возможно некоторые читатели смогут на этот вопрос ответить отрицательно. Но актуальные тенденции свадебной моды 2018 года позволяют утверждать, что ситуация решительно изменилась. Теперь невеста чувствует себя на торжестве комфортно и выглядит потрясающе! Отрадно отметить, что украинские дизайнеры в этом отношении не только не отстают, но даже являются мировыми лидерами. В этом вы сможете убедиться на примере коллекцией 2018 года Matera campaign от бренда Vasylkov тут . Свадебный производитель, который реализует свадебные платья оптом, предлагает очень комфортные, и что самое главное - стильные и дизайнерские свадебные платья для салонов и бутиков.


Свадебное платье айвори фото

Тренда свадебной моды, которые позволят невесте наслаждаться комфортом и выглядеть потрясающе

Рассмотрим актуальные тенденции моды, отразившиеся в моделях свадебных платьев в 2018-м году. Конечно же, они касаются цветовой гаммы (предпочтение отдается пастельным тонам, например цвету айвори или капучино), множество особенностей связано с аппликациями, вышивкой, кружевом, которые используются в оформлением верхней части платья.


Свадебное платье цвета капуччино фото

Мы остановимся на трех трендах свадебной моды, которые позволяют невесте чувствовать себя комфортно и превосходно выглядеть:

  • · Отстегивающийся или короткий шлейф;


Свадебное платье "Рыбка", "Русалка" оптом

  • · Легкие струящиеся юбки;


Легкое свадебное платье Vasylkov

  • · Мягкий корсет.


Свадебное платье А-силуэта фото

Пышные или облегающие платья и их элементы – объемная юбка, жесткий корсет – нередко приносят невесте неудобства при совершении даже простых движений. А что уж говорить о танцах и длинных проходах? Длинный шлейф и фата – это более чем традиционные элементы наряда на свадьбу, создающие сказочный образ. Они впечатляют окружающих, но не обеспечивают комфорта для невесты. Теперь все изменилось! Мягкий корсет позволит свободно дышать. При этом, его мягкая основа не помешает выгодно подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть её недостатки. Сетку традиционной фаты дизайнеры предлагают заменить пелериной, кейпом. Накидку в нужный момент можно снять и невеста почувствует себя намного свободнее. Очень практичным будет решением купить свадебное платье с отстегивающимся или коротким шлейфом. Даже если первый танец новобрачных невесте предстоит исполнить в наряде со шлейфом, то потом его можно просто отстегнуть!


Свадебное платье "рыбка", "русалка" со шлейфом

Сотрудничество свадебных салонов с брендом Vasylkov

Бренд Vasylkov хорошо известен не только в нашей стране. Оптом его продукция поставляется в десятки стран мира, спрос на модели постоянно возрастает. Для пополнения коллекции своего салона стильными и удобными для невест свадебными платьями, вы можете купить свадебные платья оптом, зарегистрировавшись на нашем сайте. Доставка партий нарядов осуществляется гарантированно быстро, а коммерческий результат всегда превосходит ожидания заказчиков.



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