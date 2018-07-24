24
июля 2018
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Elenavasylkova – украинский бренд, который пользуется признанием во всем мире

Elenavasylkova – украинский бренд, который пользуется признанием во всем мире

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 24 Июля 2018, 15:29

Далеко не каждый человек сможет сразу назвать свадебный бренд из Украины, который действительно известен во всем мире. А мы готовы это сделать.Следует отметить, что компания Elenavasylkova шьет эксклюзивные свадебные и вечерние платья, и она действительно занимает стойкие позиции в мире фэшн-индустрии.


Свадебные платья "рыбка", "русалка" фото

Стоит сказать, что при выборе эксклюзивного роскошного наряда на свадьбу или другое праздничное мероприятие, не все девушки обращают первостепенное внимание именно на бренд. Это естественно, ведь все-таки самым значимым являются высокое качество и удачно подобранный фасон, индивидуальность модели, которая полностью соответствует конкретному образу. Но фирма Elenavasylkova действительно обьединяет в себе высокое качество и актуальность платьев с одной стороны, и известность и узнаваемость, с другой стороны.


Свадебное платье айвори оптом

Говорить об успехе украинского производителя свадебных и вечерних платьев следует по отзывам специалистов и по объективным данным. Нет никаких сомнений, что оказавшись на сайте компании, потенциальный оптовый клиент заинтересуется представленными каталогами коллекций свадебных и вечерних платьев, которые можно просмотреть тут.


Свадебное платье пудра фото

Многообразие пышных, классических нарядов; легких струящихся платьев, подходящих для летней свадьбы; соблазнительных силуэтов “рыбка”; превосходных и элегантных прямых свадебных платьев - все это и другое разнообразие представлено в последних коллекциях бренда. Высокое качество продукции, пошив только самых актуальных и стильных моделей, оригинальный декор, надежность в сотрудничестве - ключи к успеху и признанию бренда Elenavasylkova не только в Украине, но и за ее пределами.


Пышное свадебное платье оптом Elenavasylkova

Известность бренда во всем мире

Присмотревшись внимательнее, вы заметите на сайте бренда специальный раздел – «Поиск магазина». Что обеспечивает его функционал? Каждый, кто хочет купить оптом или в розницу свадебные платья от производителя Elenavasylkova, может узнать, где находится ближайший к нему салон, магазин или региональное представительство компании. Для этого необходимо выбрать интересующую пользователя страну. Вы сразу видите, что в списке стран представлены не только Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, но также США, Саудовская Аравия, ОАЭ, Австралия и многие другие страны! Кликнув ещё раз мышкой, мы узнаем, что доставка нарядов от Elenavasylkova осуществляется даже в три салона Франции, которая всегда была и остается законодательницей мод! Факт сотрудничества со столь большим числом стран, неопровержимо свидетельствует о признании украинского бренда во всем мире.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +21 +23
вечером +19 +21 ночью +17 +19
Котировки
USD ЦБ РФ 63,1957 -0.2931
EUR ЦБ РФ 74,1286 0.1959

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp