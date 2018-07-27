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Гранитные памятники

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Бизнес — 27 Июля 2018, 13:42

Профессионалы Данила-Мастер позаботятся об увековечении ваших воспоминаний в камне. Они изготавливают гранитные памятники, которые отличаются эстетической красотой, прекрасным оформлением и долговечностью. Открывая наш официальный веб-портал https://khi.danila-master.ru, можно ознакомиться с готовыми образцами таких памятников, с технологией их изготовления и украшения.

Гранит всегда считался наиболее дорогим и подходящим для памятников природным материалом. Однако сорт габбро-диабаз, который мы добываем в Карелии считается лучшим. В Карелии Данила-Мастер имеет собственные каменоломни, где и происходит добыча этого редчайшего и наиболее востребованного материала. Оснащены они новейшим оборудованием, на котором происходит нарезка заготовок. Полученное подобным способом сырье поставляется нам безо всяких изъянов. А профессиональная обработка габбро-диабаза позволяет сохранить его первозданное великолепие на протяжении долгих десятилетий. Этот сорт гранита отличается мелкозернистой структурой, поразительной прочностью, а также высочайшими эксплуатационными характеристиками.

Учитывая перечисленные факторы, карельский гранит сегодня считается наиболее востребованным сырьем для создания уникальных памятников. По прошествии годовщины после кончины родного человека, наступает период, когда боль уже улеглась, поэтому приходит момент, чтобы как-то увековечить его память, выбирая при этом форму будущего памятника. Он может быть исполнен в виде стелы черного холодного цвета, имеющей прямоугольную форму. Такой выбор считается очень достойным. Сдержанная и строгая, устанавливаемая вертикально или же горизонтально идеально подходит для одиночного и парного захоронений.

Данила-Мастер предлагает также памятники из гранита по оригинальному дизайну. Он может иметь вид верхней кромки со скошенными или же закругленными краями, выполненными в формах волн. А форма стелы может быть сужающейся кверху или же расширяющейся. В структуру таких изваяний можно использовать асимметрические элементы в виде скосов или же вырезов. Навершения можно выполнить в форме оригинального купола. Карельский гранит позволяет нашим профессиональным скульпторам резные гранитные памятники, которые также называют авторскими. Такие изваяния увековечат память усопшего на столетия.

Наиболее востребованными сегодня являются памятники в виде книг. Ведь именно книги символизируют мудрость человека, его богатом жизненном пути. Форма сердца отображает любовь родных к наиболее дорогому человеку. Выполненный в насыщенном черном цвете памятник подчеркнет глубину испытываемой вами скорби. Памятники с крестом отображают древнейшие православные каноны, по которым жили наши предки. Кроме этого скульпторы Данила-Мастер могут установить ангела. Это скульптурное изображение будет охранять память безвременно ушедшего и подчеркнет его божественное происхождение. Каждый из описанных видов памятников обрабатывается на импортном высокоточном современном оборудовании с гарантией качества непосредственно от Данила-Мастер. После выбора подходящей формы памятника, наши художники наносят свои работы.

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