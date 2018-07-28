Горячая пицца от "Макароллыч"

Вкусная еда, привлекательного вида – это тот элемент повседневности, который кажется привычным и обязательным элементом жизни. Однако как только возникает проблема с получением такой еды, человек сразу же ощущает дискомфорт и понимает, насколько ему важно было питаться не просто для пополнения энергетического запаса, но и для удовольствия.

Если жителям Тюмени вдруг, по каким-то причинам, потребовалась аппетитная, качественная и полностью готовая еда, а возможности приготовить ее самостоятельно нет, то рекомендуется воспользоваться услугами компании Макароллыч.

Это современная служба доставки, которая успешно совершает свою деятельность в нескольких крупных городах России, например в Набережных Челнах, в Кирове, в Ижевске. Есть отделение компании и в Тюмени. Именно здесь горожане имеют возможность заказать недорогую, вкусную еду, которая не навредит здоровью.

Что можно заказать

Зайдя на сайт компании, следует быть готовым к тому, что в буквальном смысле слова глаза будут разбегаться от большого ассортимента. Здесь можно заказать традиционные кушанья разных стран. Покупатель может выбрать яства Кавказа, Японии, Италии, Китая. Каждое блюдо всегда будет иметь безупречный вкус и позволит не только утолить голод, но и насладиться обедом.

В каталоге можно, к примеру, выбрать такие кушанья, как:

Пицца,

Суши,

Роллы,

Шаурма,

Блюда вок.

Хотя традиционно, многие клиенты выбирают пиццу, ведь именно это блюдо является классическим выбором при заказе доставки еды на дом. Доставка пиццы в Тюмени доступна ежедневно, с 11 часов утра и до поздней ночи.

Особенности и ассортимент пиццы

В компании Макароллыч к приготовлению пиццы относятся особенно трепетно. Для ее приготовления регулярно заказывается итальянская пшеничная мука высшего сорта. Именно ее использование дает возможность готовить идеальное тесто, которое легко раскатывается и позволяет получить идеальную, вкусную пиццу.

Для начинки обычно берется ряд ингредиентов. Оптимальный вариант – сочетание мясных продуктов (или колбасных, или морепродуктов) с овощами, ананасами, оливками, лимоном или зеленью. Разное сочетание ингредиентов дало возможность расширить ассортимент пиццы. На сегодняшний день здесь можно попробовать классические варианты и рецепты от шефа. В меню обязательно следует хотя бы раз заказать такую пиццу, как:

Мексиканская,

Гавайская,

Карбонара,

Фреш,

Тропикана,

Мясную,

Ля море,

Шашлычную,

От шефа.

Отдельно следует обратить внимание на новинки в меню – суши-пиццу с лососем, креветкой или курицей. Это оригинальное блюдо сочетает в себе несочетаемое – итальянскую и японскую кухню. Хотите удивить себя гастрономическим изыском? Тогда выбирайте этот вариант для заказа.

Постоянным клиентам в компании Макароллыч предлагается приятная система бонусов и скидок, что делает процесс обслуживания здесь еще более удобным и приятным.