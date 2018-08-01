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Пробковая подложка: свойства, преимущества, цели применения

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Бизнес — 1 Августа 2018, 14:14

Ламинат, линолеум, паркетную и массивную доску лучше укладывать на специальную подложку. Такая основа не только выровняет незначительные дефекты пола, но и увеличит звукоизоляцию, теплоизоляцию, предотвратит неприятный скрип. Существует много видов черновых покрытий, но одним из лучших считается вариант, выполненный из пробки.

Свойства, преимущества и применение пробковой подложки

Основным материалом изготовления этой подложки являются прессованные гранулы коры пробкового дуба. Они наделяют продукт такими преимуществами, как экологическая безопасность, гипоаллергенность, термическая устойчивость, антистатичность, хорошие амортизирующие свойства. Благодаря подобным характеристикам его можно применять в жилых помещениях, в том числе в детских комнатах, укладывая под ламинированные покрытия, паркет и другие варианты отделки. Это решение обеспечит:

  • сглаживание перепадов и выравнивание поверхностей при неидеальной стяжке;
  • сокращение скопления конденсата;
  • усиление звуковой защиты и теплоизоляции;
  • равномерное распределение нагрузок, увеличивающее ресурс ламината.

Выпускаются технические покрытия разной толщины. На сайте http://www.laminat-msc.ru/catalog/podlozhka_pod_laminat/probkovaya/portugaliya-10-mm/ можно купить по наиболее доступной цене пробковую подложку в 10 мм. В каталоге компании «Ламинат +» представлен также большой выбор других строительных материалов, отличающихся отменным качеством и привлекательной стоимостью. Это линолеум, паркетная доска и массив, ламинат, ковролин, кварцевые и виниловые покрытия, панели для отделки стен, мягкая керамика, грязезащита, несколько видов фанеры, межкомнатные двери, кассетные потолки, аксессуары и прочее.

Разновидности подложек из пробковых гранул

Классическая пробковая подложка не содержит вспомогательных веществ. При прессовании кора выделяет суберин, обеспечивающий склеивание гранул и придавая поверхности водонепроницаемую защиту. Обычно материал выпускается в рулонах, реже – в листах. Для усиления исходных характеристик некоторые производители выпускают пробковую подложку с целлюлозно-битумным слоем. Она лучше противостоит влаге, эффективнее изолирует поверхность от потери тепла и распространения шума.

Современные пробковые изделия можно использовать с системой теплого пола. Им не страшны грибки, плесень, гниение, вредные насекомые и грызуны. Эксперты рекомендуют обязательно укладывать их под ламинат в помещениях с большими нагрузками, чтобы продлить срок службы декоративного покрытия.



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