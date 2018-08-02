Новости Монако

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 2 Августа 2018, 14:24

Если вы заинтересованы новостями и событиями, которые развиваются в Княжестве Монако, непременно должны воспользоваться нашим веб-порталом HelloMonaco.com, который полностью посвящен этому райскому уголку нашей планеты. Мы предлагаем заинтересованному читателю только свежую информацию из княжества, полученную с первых рук. На HelloMonaco вы узнаете обо всех важнейших событиях, происходящих в этом крошечном европейском государстве. Начиная день с нами, вы сумеете получить детальную информацию из разных сфер, используя ее в собственных интересах.

Создателем и действующим редактором нашего портала является известный маркетолог и авторитетный журналист – Олга Таран. Она сегодня резидент Монако и активно занимается профессиональной деятельностью в разных странах. Над новостной лентой и обзорными статьями HelloMonaco также работает профессиональная команда репортеров, по-настоящему влюбленных в это чудесное княжество. Каждый из членов этой команды успешно переехал в Монако, обустроил здесь свой быт, оформил необходимую документацию. Дети наших соотечественников получили местное образование, открыли собственный бизнес, успешно интегрировались в местное общество. У каждого из них имеется собственный круг общения. Сегодня мы совместными усилиями уже стараемся пройти такой путь и другим.

Благодаря нашему веб-порталу, любой наш читатель будет иметь достоверную информацию о процессах, которые наблюдаются в экономике, финансовой сфере или же бизнесе этого крошечного государства. Такие данные помогут вам в развитии вашей предпринимательской деятельности, в выборе сфер для инвестирования или же продвижения бизнеса. Только с нашей помощью вы сумеете увеличить обороты вашего бизнеса, а также повысить показатели прибыли. HelloMonaco – это не благотворительная организация, хотя прибыль, которую мы получаем, перечисляем в благотворительный фонд под названием Измени Одну Жизнь. Основной миссией данного фонда является обеспечение условий детям, чтобы они воспитывались не в детдомах, а в полноценных семьях.

Полученные через наш новостной веб-ресурс средства мы перенаправляем на создание видеоанкет детей-сирок, нуждающихся в соответствующей помощи. С помощью таких материалов, потенциальные родители смогут познакомиться со своими будущими приемными детьми и связаться с ними. Благодаря вашим щедрым пожертвованиям, малыши смогут найти подходящие семьи, получая при этом необходимое тепло и воспитание. Наш фонд работает как в России, также и на территории Украины. Каждый из сирот с нетерпеньем ожидает встречи со своими будущими мамочками и папочками.

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