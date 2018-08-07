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Кредиты под залог спецтехники в Москве
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Бизнес — 7 Августа 2018, 14:40
Оформление кредитов в автоломбарде – это удобные услуги, которые позволили многим жителям столицы вздохнуть с облегчением. Ведь различные материальные трудности перестали быть тяжелым грузом, который требуется решать с затратой энергии, нервов, здоровья и времени.
Достаточно обратиться в круглосуточный Автоломбард Москвы и попросить денег под залог автомобиля.
Некоторые потенциальные клиенты обходят автоломбард стороной, так как боятся лишать себя средства передвижения даже на несколько дней. Однако, если вы не можете обойтись без легкового автомобиля, но являетесь собственником специальной техники, то вы можете использовать именно ее в качестве залога.
Особенность услуги
Получить кредит под залог спецтехники в Автоломбарде может практически каждый житель столицы. Для этого лишь следует иметь документы, подтверждающие собственность на машину (или генеральная доверенность), страховой полис и паспорт на транспорт.
Особенно удобна услуга для владельцев компаний, деятельность которых связана с использованием крупногабаритной техники. Так, владельцы строительных, сельскохозяйственных, ремонтных компаний могут использовать крупногабаритную спецтехнику для получения кредита. Существует практика оформления займа непосредственно для продолжения деятельности компании:
В отличие от услуги займа пот залог легкового автомобиля, при оформлении кредита в данном случае выдается меньшая сумма, чем 95 % от стоимости. Это обусловлено тем, что данная техника хоть и стоит очень дорого, но и покупается на рынке реже. Поэтому, в случае, если клиент не сможет выкупить транспорт, то автоломбард должен иметь возможность перекрыть свои риски и быть уверенным в реальности продажи такой машины. Этот момент не выдумка Автоломбарда, а оговорен в законодательстве РФ.
Что нужно для оформления займа
Для того чтобы получить нужную сумму денег наличными, следует подать заявку на сайте компании. Обязательно в заявке указывается тип транспорта, модель, год выпуска. Сотрудники компании быстро перезвонят, уточнят определенные детали и пригласят в офис компании.
Для получения денег обязательно следует предоставить три документа:
Если клиент не является собственником, то следует взять с собой генеральную доверенность, которая подтверждает право использовать имущество в подобных целях.
Оформление договора – быстрая процедура, которая не отнимет много времени, но зато даст возможность получить необходимую сумму денег для возвращения финансовой стабильности в семью, или в компанию.
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