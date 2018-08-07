Как получить скидку на обучение

ЕГЭ и школа позади, специальность выбрана, но бюджетных мест нет. Что делать? Учиться в другом городе? Давайте посчитаем: проезд к месту учебы, общежитие, предметы быта, посылки от родителей, городской транспорт, питание выливаются в кругленькую сумму. Умножаем на 10 месяцев – продолжительность учебного года – и удивляемся. Результат мало отличается от стоимости обучения «за деньги», но дома.

Лайфхак для предприимчивых студентов

Платное обучение не так накладно, если есть дополнительный доход. При очной форме обучения это не всегда удобно, так как дается много домашних заданий и времени на подработку остается крайне мало. Многие предприимчивые студенты делегируют часть заданий помощникам на биржах студенческих работ. Например, на бирже Студворк можно найти эксперта, который соберет статистический материал для вашего задания, а вы в это время сможете работать и заработать гораздо больше.

Итак, деньги заработали, что дальше? Поступаем на внебюджет.

•Внимательно изучаем Правила приема и Положение о платных образовательных услугах на сайте вуза. В них содержатся сведения о стоимости, периодах оплаты. Иногда сразу прописаны скидки при единовременной оплате за несколько семестров или за весь период обучения.

•Найдите студентов выбранного института, они дадут субъективную информацию, которая подскажет, что именно надо прояснить.

•Идем в приемную комиссию.

Не думайте, что на сайте учреждения есть ответы на все интересующие вас вопросы. Поэтому не поленитесь и подайте документы лично. В приемной комиссии расскажут об оплате и предусмотренных скидках. Главное условие – не стесняйтесь, задавайте вопросы.

•Предусмотрены ли скидки на обучение для имеющих высокие баллы ЕГЭ? Большинство учреждений устанавливает для них скидку от 10 до 30% (вузу нужны студенты с хорошими результатами, это его отчетные показатели и рейтинг).

•Влияет ли на формирование скидки портфолио? А если во время обучения принимать участие в международных конкурсах и соревнованиях? Например, за победу в спортивных состязаниях предусмотрена скидка 5%, а в профессиональном конкурсе – 10%. Эти знания – своеобразный маяк на будущее.

•Участвовали в предметных олимпиадах международного или всероссийского уровня? Победители чаще всего экономят на учебе от 5 до 10%.

•До сих пор студенты «отстаивают честь» учреждения в спортивных состязаниях и на театральных подмостках. Есть медали и дипломы – есть шанс получить скидку. Большинство институтов таким студентам позволяет платить на 5-10% меньше.

•Некоторые учебные заведения устанавливают скидку, на которую можно претендовать со второго семестра или второго курса. Она дается отличникам. Обычно это 10-15%. А также после трех лет учебы на «отлично» можно подать заявку на перевод на бюджет.

Неплохим способом сэкономить является «обходной путь»: учеба на бюджете в колледже по профилю специальности. Дипломом колледжа даст право поступить в вуз на сокращенное обучение. Между прочим, образование по очно-заочной или заочной формам обучения значительно дешевле.

И последнее. Организации не заинтересованы в снижении цены на обучение, и скидки обычно носят заявительный характер. Поэтому подписывайте договор на внебюджет тогда, когда уже написано заявление на скидку.



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