08
августа 2018
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Как получить скидку на обучение

Как получить скидку на обучение

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 7 Августа 2018, 23:06

ЕГЭ и школа позади, специальность выбрана, но бюджетных мест нет. Что делать? Учиться в другом городе? Давайте посчитаем: проезд к месту учебы, общежитие, предметы быта, посылки от родителей, городской транспорт, питание выливаются в кругленькую сумму. Умножаем на 10 месяцев – продолжительность учебного года – и удивляемся. Результат мало отличается от стоимости обучения «за деньги», но дома.

Лайфхак для предприимчивых студентов

Платное обучение не так накладно, если есть дополнительный доход. При очной форме обучения это не всегда удобно, так как дается много домашних заданий и времени на подработку остается крайне мало. Многие предприимчивые студенты делегируют часть заданий помощникам на биржах студенческих работ. Например, на бирже Студворк можно найти эксперта, который соберет статистический материал для вашего задания, а вы в это время сможете работать и заработать гораздо больше.

Итак, деньги заработали, что дальше? Поступаем на внебюджет.

•Внимательно изучаем Правила приема и Положение о платных образовательных услугах на сайте вуза. В них содержатся сведения о стоимости, периодах оплаты. Иногда сразу прописаны скидки при единовременной оплате за несколько семестров или за весь период обучения.

•Найдите студентов выбранного института, они дадут субъективную информацию, которая подскажет, что именно надо прояснить.

•Идем в приемную комиссию.

Не думайте, что на сайте учреждения есть ответы на все интересующие вас вопросы. Поэтому не поленитесь и подайте документы лично. В приемной комиссии расскажут об оплате и предусмотренных скидках. Главное условие – не стесняйтесь, задавайте вопросы.

•Предусмотрены ли скидки на обучение для имеющих высокие баллы ЕГЭ? Большинство учреждений устанавливает для них скидку от 10 до 30% (вузу нужны студенты с хорошими результатами, это его отчетные показатели и рейтинг).

•Влияет ли на формирование скидки портфолио? А если во время обучения принимать участие в международных конкурсах и соревнованиях? Например, за победу в спортивных состязаниях предусмотрена скидка 5%, а в профессиональном конкурсе – 10%. Эти знания – своеобразный маяк на будущее.

•Участвовали в предметных олимпиадах международного или всероссийского уровня? Победители чаще всего экономят на учебе от 5 до 10%.

•До сих пор студенты «отстаивают честь» учреждения в спортивных состязаниях и на театральных подмостках. Есть медали и дипломы – есть шанс получить скидку. Большинство институтов таким студентам позволяет платить на 5-10% меньше.

•Некоторые учебные заведения устанавливают скидку, на которую можно претендовать со второго семестра или второго курса. Она дается отличникам. Обычно это 10-15%. А также после трех лет учебы на «отлично» можно подать заявку на перевод на бюджет.

Неплохим способом сэкономить является «обходной путь»: учеба на бюджете в колледже по профилю специальности. Дипломом колледжа даст право поступить в вуз на сокращенное обучение. Между прочим, образование по очно-заочной или заочной формам обучения значительно дешевле.

И последнее. Организации не заинтересованы в снижении цены на обучение, и скидки обычно носят заявительный характер. Поэтому подписывайте договор на внебюджет тогда, когда уже написано заявление на скидку.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +13 +15
утром +17 +19 днем +21 +23
Котировки
USD ЦБ РФ 63,5425 0.0450
EUR ЦБ РФ 73,5632 0.1537

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp