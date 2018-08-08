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Издательство Просвещение внедряет новые технологии в сферу образования

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 8 Августа 2018, 17:07

Российское образование славится на весь мир своим качеством и универсальностью, однако интенсивный рост технологического прогресса бросает новые вызовы образовательной сфере. В частности, возникла острая необходимость в переработке учебного процесса под нужды страны. Именно поэтому Президентом России был подписан майский Указ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Вектор направления задан: «Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образований новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий…».

В издательстве «Просвещение» уже начали работу над решением задачи. Тем более что цели компании, обозначенные стратегией развития до 2025 года, во многом совпадают с формулировками Указа. В течение нескольких десятилетий издательство «Просвещение» вносит заметный вклад в развитие образовательной системы России. Ежегодно выпускаются новая современная учебно-методическая литература, пособия. Совместно с Академией «Просвещение» издательство непрерывно проводит курсы повышения квалификации педагогов.

Результат системной работы можно наблюдать в постоянном росте успеваемости в обычных общеобразовательных школах. В 2010 году награды за успехи на Всероссийской олимпиаде получили 330 московских школьников, ученики лицеев и специализированных школ. В 2018 году количество призеров олимпиады возросло в три раза – до 906 человек. Отдельно стоит отметить и растущие успехи выпускников, сдающих ЕГЭ. В 2017 году максимальные 300 баллов получили 21 учащийся, идеально сдавшие экзамены сразу по трем образовательным предметам. 2018 год принес России абсолютного рекордсмена Руслана Салимгареева, который получил за ЕГЭ сразу 400 баллов, также он занял призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников по трем предметам – астрономии, физике и математике. Издательство «Просвещение» стремится к тому, чтобы таких рекордов становилось в России больше с каждым годом.

Активно работает «Просвещение» и над улучшением образования в российских регионах. В июне 2018 года глава Калининградской области Антон Алиханов и президент АО «Издательство Просвещение» Владимир Узун подписали соглашение о поставке оборудования для практических занятий по информатике и физике, методической поддержке, проведении курсов повышения квалификации педагогов и руководителей учебных организаций. Кроме того, соглашение подразумевает создание для региона новых учебников и методических пособий, а также различных цифровых платформ и дополнительных сервисов. Это – начало нового, прорывного этапа.

«В Калининградской области сформирована эффективная система, которая объединяет возможности всех уровней образования – общего, среднего и высшего. Она помогает ребятам подготовиться к взрослой, самостоятельной жизни, выбору профессии. Надеемся, что наши совместные проекты улучшат качество образования в регионе. А наш проект по изучению английского языка – CityStars – станет востребованным. Мы планируем разработать программы профессионального роста учителей с использованием современных технологий, продуктов, методик. Все это поможет в решении задач, стоящих перед экономикой региона, в развитии человеческого капитала области, повышении качества жизни в самом западном регионе России», – объяснил Владимир Узун.

Стартап нового сотрудничества – строящуюся в Восточном микрорайоне Калининграда школу - издательство «Просвещение» тесно свяжет с одной из московских. В обоих учебных заведениях будет введена единая программа, ориентированная на предпрофильную подготовку специалистов медицинской, инженерной и информационно-технологической областей. Учителя обеих школ будут обучать детей по специальной программе. В эти учебные заведения также закупят высокотехнологичное оборудование для лабораторий и классов по информатике.

Это – пока еще экспериментальный проект для российской образовательной системы. Если он покажет высокие результаты, другие школы Калининградской области подключатся к программе. «Калининград один из лидеров пилотных проектов в сфере образования. Регион – площадка для тестирования возможности российской электронной школы, «цифровой школы». Кроме того, потенциал компании может быть полезным и целесообразным в области выявления компетенций педагогов, необходимых для организации учебно-воспитательной деятельности на уроках и во внеурочное время. Это даст дополнительный импульс к развитию системы образования», – считает Губернатор Антон Алиханов.

Вопреки сложившимся опасениям, столь стремительное внедрение цифровых технологий в образовательную систему вовсе не означает, что бумажные учебники уйдут в прошлое. Техническое оборудование в школах будет использоваться больше для практических занятий. Министр просвещения Ольга Васильева заверяет, что страхи полной замены бумажных учебников на электронные – беспочвенны. Как и разговоры о том, что исчезнет письмо, а останется только клавиатура: «Как мы писали, так мы и будем писать». Издательство «Просвещение» продолжит поставлять в школы новые книги, как для учеников, так и для учителей.

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