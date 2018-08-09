четверг
|
Завершился этап Кубка мира по конкуру памяти президента ГК «Ланит» Георгия Генса
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 9 Августа 2018, 17:58
Завершился этап Кубка мира по конкуру. Состязание проходило в загородном конноспортивном клубе «Отрада». Победители определились 17 июля в финале. Финальный этап состязания был посвящён памяти основателя и президента ГК «Ланит» Георгия Генса, ушедшего из жизни в апреле этого года. Призовой фонд состязания составил 41 тыс. евро. Состязание по конкуру прошло на территории «Отрады» уже в 14-й раз.
В соревнованиях приняли участие лучшие наездники из стран Восточно-европейской лиги, в которую входят Россия, Белоруссия, Болгария, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Молдавия, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Украина. Кубок определил лучших спортсменов среди детей, юношей и всадников, выступающих на молодых лошадях. Результаты заездов учитываются в квалификации к Чемпионату Европы, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Состязания официально включены в календарь Международной федерации конного спорта (FEI) и проходят под эгидой Федерации конного спорта России с 2005 года.
Финалу этапа Кубка мира присвоено имя Георгия Генса неслучайно, основатель ГК «Ланит» вложил немало сил в развитие конного спорта в России. «Папа по природе своей был спортсменом и любил хорошие, честные соревнования. Конный спорт ему нравился еще и потому, что это жизнь в движении: когда всадник в седле, он каждую минуту присутствует в «здесь и сейчас». Папа всегда жил с этим чувством. Вспоминая его, я желаю всем участникам соревнований проживать такую же наполненную жизнь, радоваться каждому дню, как подарку. А победителей поздравляю с тем, что этот день стал для вас особенным подарком – признанием вашего мастерства», – объяснила дочь Георгия Генса Елена Генс, мастер спорта международной категории по конкуру и вице-президент ГК «Ланит» по социальным проектам.
Филипп Генс, президент ГК «Ланит»: «Мой отец сравнивал стремление к победам на ИТ-рынке со спортивным азартом, когда получаешь удовольствие от самих соревнований и когда нравится их выигрывать. Успеха в информационных технологиях он добился благодаря своим многочисленным талантам, системному мышлению, фантастическому трудолюбию, оптимизму и неиссякаемой энергии. Среди многих увлечений отца была и верховая езда. В этом году мы снова собрали коллег, партнеров и друзей семьи, чтобы разделить с ними наслаждение от зрелищных соревнований по конкуру».
Победителями финала этапа кубка Мира памяти президента ГК «Ланит» Георгия Генса на маршруте с высотой препятствий 140-160 см стали:
Первое место: Михаил Сафронов на скакуне Корвет. Время – 43,83 секунды.
Судейский состав этапа Кубка мира по конкуру CSI2*-/CSI-Ch/J-В/CSIYH1* состоял из главного судьи Бориса Кузьмина, курс-дизайнера турнира Ольги Фадеевой, иностранного судьи Клаудио Джанелли из Швейцарии.
Все баллы, заработанные участниками финального этапа соревнований памяти бывшего президента ГК «Ланит» Георгия Генса, зачислены в мировой рейтинг конного спорта Longines. Победители этапа будут участвовать в финале Кубка мира, который состоится весной 2019 года в Гётеборге, Швеция. «Конный спорт – это соревнования, в которых никогда нет проигравших. Это изначально спорт победителей – человека и лошади. Сегодняшний праздник в «Отраде» является примером единения профессиональных спортсменов и любителей конного спорта – всех тех, кто верит, что российский конный спорт будет первым в мире. Спасибо всем спортсменам, их тренерам, родителям, всем тем, кто помогает нашим юным и взрослым конникам ярко демонстрировать свои результаты», – прокомментировала президент Федерации конного спорта России Марина Сечина. Финал этапа Кубка мира памяти бывшего президента ГК «Ланит» Георгия Генса посетили более полутора тысяч зрителей.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +17 +19
ночью +14 +16 утром +21 +23
Котировки
Партнеры