Завершился этап Кубка мира по конкуру памяти президента ГК «Ланит» Георгия Генса

Завершился этап Кубка мира по конкуру. Состязание проходило в загородном конноспортивном клубе «Отрада». Победители определились 17 июля в финале. Финальный этап состязания был посвящён памяти основателя и президента ГК «Ланит» Георгия Генса, ушедшего из жизни в апреле этого года. Призовой фонд состязания составил 41 тыс. евро. Состязание по конкуру прошло на территории «Отрады» уже в 14-й раз.

В соревнованиях приняли участие лучшие наездники из стран Восточно-европейской лиги, в которую входят Россия, Белоруссия, Болгария, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Молдавия, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Украина. Кубок определил лучших спортсменов среди детей, юношей и всадников, выступающих на молодых лошадях. Результаты заездов учитываются в квалификации к Чемпионату Европы, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Состязания официально включены в календарь Международной федерации конного спорта (FEI) и проходят под эгидой Федерации конного спорта России с 2005 года.

Финалу этапа Кубка мира присвоено имя Георгия Генса неслучайно, основатель ГК «Ланит» вложил немало сил в развитие конного спорта в России. «Папа по природе своей был спортсменом и любил хорошие, честные соревнования. Конный спорт ему нравился еще и потому, что это жизнь в движении: когда всадник в седле, он каждую минуту присутствует в «здесь и сейчас». Папа всегда жил с этим чувством. Вспоминая его, я желаю всем участникам соревнований проживать такую же наполненную жизнь, радоваться каждому дню, как подарку. А победителей поздравляю с тем, что этот день стал для вас особенным подарком – признанием вашего мастерства», – объяснила дочь Георгия Генса Елена Генс, мастер спорта международной категории по конкуру и вице-президент ГК «Ланит» по социальным проектам.

Филипп Генс, президент ГК «Ланит»: «Мой отец сравнивал стремление к победам на ИТ-рынке со спортивным азартом, когда получаешь удовольствие от самих соревнований и когда нравится их выигрывать. Успеха в информационных технологиях он добился благодаря своим многочисленным талантам, системному мышлению, фантастическому трудолюбию, оптимизму и неиссякаемой энергии. Среди многих увлечений отца была и верховая езда. В этом году мы снова собрали коллег, партнеров и друзей семьи, чтобы разделить с ними наслаждение от зрелищных соревнований по конкуру».

Победителями финала этапа кубка Мира памяти президента ГК «Ланит» Георгия Генса на маршруте с высотой препятствий 140-160 см стали:

Первое место: Михаил Сафронов на скакуне Корвет. Время – 43,83 секунды.

Второе место: Татьяна Бурлачко на скакуне Персоналити. Время – 45,30 секунд.

Третье место: Наталья Симония на скакуне Клён. Время – 41,10 секунд.

Четвёртое место: Михаил Шемшелев на скакуне Халдор. Время – 42, 74 секунд.

Судейский состав этапа Кубка мира по конкуру CSI2*-/CSI-Ch/J-В/CSIYH1* состоял из главного судьи Бориса Кузьмина, курс-дизайнера турнира Ольги Фадеевой, иностранного судьи Клаудио Джанелли из Швейцарии.

Все баллы, заработанные участниками финального этапа соревнований памяти бывшего президента ГК «Ланит» Георгия Генса, зачислены в мировой рейтинг конного спорта Longines. Победители этапа будут участвовать в финале Кубка мира, который состоится весной 2019 года в Гётеборге, Швеция. «Конный спорт – это соревнования, в которых никогда нет проигравших. Это изначально спорт победителей – человека и лошади. Сегодняшний праздник в «Отраде» является примером единения профессиональных спортсменов и любителей конного спорта – всех тех, кто верит, что российский конный спорт будет первым в мире. Спасибо всем спортсменам, их тренерам, родителям, всем тем, кто помогает нашим юным и взрослым конникам ярко демонстрировать свои результаты», – прокомментировала президент Федерации конного спорта России Марина Сечина. Финал этапа Кубка мира памяти бывшего президента ГК «Ланит» Георгия Генса посетили более полутора тысяч зрителей.



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