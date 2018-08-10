Как просто получить выписку из ЕГРН и проверить квартиру перед покупкой

Приобретение любой недвижимости, а особенно квартиры, требует максимального внимания и тщательных проверок. Сегодня очень много мошенников, занимающихся реализацией недвижимости, имеющей сомнительный статус. Квартира, которую вы собираетесь приобрести, может быть загружена ипотекой, находящейся под арестом. Такой арест может быть вызван невыплатой задолженности. Кроме этого имущество может быть заложено. Поэтому, прежде чем приобретать подобную недвижимость, необходимо тщательно проверить ее на предмет перечисленных проблем. Сделать это можно с помощью нашего онлайн-сервиса вводя кадастровый номер или же фактический адрес предлагаемой недвижимости.

То же самое касается земельных участков, которые вы сумеете проверить с помощью нашего веб-сервиса. На соответствующей страничке https://rosreestr.net/kadastroviy-pasport-na-zemlu кадастровый паспорт на землю сможет любой желающий. С помощью нашего онлайн-сервиса возможно получение кадастровых паспортов на любые земельные участки с соответственными электронными подписями Росреестра. Для этого достаточно введение в специальную строку поиска, который приведен на нашем веб-ресурсе адреса интересующего вас участка или же его кадастрового номера.

После этого на дисплее появится карточка объекта, содержащая все необходимые данные. Из них необходимо выбрать секцию кадастрового паспорта и приступить к оформлению онлайн-заказа. После введения вашей контактной информации и почтового адреса, наш онлайн-сервис в автоматическом режиме вышлет кадастровый паспорт. Услуга является платной и требует отчисление указанной суммы. На подготовку такой документации уходит не более нескольких часов. До отправки она подписывается ЭЦП Росреестра. Такая документация позволит заинтересованному лицу тщательно проверить земельный участок прежде чем он решит его приобрести.

Чтобы проверить квартиру https://rosreestr.net/proverit-kvartiru, требуется указание в поисковом алгоритме нашего онлайн-сервиса конкретного адреса или же кадастрового номера. Подобная проверка избавит вас от фикции или же мошеннических схем. Приобретая такую недвижимость в собственность, необходимо удостовериться в ее юридической чистоте. Для этого наш онлайн-сервис использует все доступные базы ФНС, ФНП, ФССП или же ЕГРН. Такая информация является официальной и обладает абсолютной юридической силой.

Благодаря нашим услугам, вы сможете самостоятельно провести подобную проверку, следуя конкретной инструкции, представленной на нашем онлайн-сервисе. Мы предоставляем заявителям всю необходимую документацию, содержащую данные собственника любого объекта, которую получаем с официальных баз. Наиболее важным моментом данной процедуры является ФИО собственника и его соответствие с кадастровой информацией. Необходимо удостовериться, что продавец имеет право продажи квартиры. Кроме этого требуется детальное ознакомление с данными об отсутствии ареста или же иных видов обременения. Кроме этого следует заказать и ЕГРН-выписку, содержащую графу особых отметок.



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