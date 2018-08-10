10
августа 2018
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Как просто получить выписку из ЕГРН и проверить квартиру перед покупкой

Как просто получить выписку из ЕГРН и проверить квартиру перед покупкой

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 10 Августа 2018, 08:32

Приобретение любой недвижимости, а особенно квартиры, требует максимального внимания и тщательных проверок. Сегодня очень много мошенников, занимающихся реализацией недвижимости, имеющей сомнительный статус. Квартира, которую вы собираетесь приобрести, может быть загружена ипотекой, находящейся под арестом. Такой арест может быть вызван невыплатой задолженности. Кроме этого имущество может быть заложено. Поэтому, прежде чем приобретать подобную недвижимость, необходимо тщательно проверить ее на предмет перечисленных проблем. Сделать это можно с помощью нашего онлайн-сервиса вводя кадастровый номер или же фактический адрес предлагаемой недвижимости.

То же самое касается земельных участков, которые вы сумеете проверить с помощью нашего веб-сервиса. На соответствующей страничке https://rosreestr.net/kadastroviy-pasport-na-zemlu кадастровый паспорт на землю сможет любой желающий. С помощью нашего онлайн-сервиса возможно получение кадастровых паспортов на любые земельные участки с соответственными электронными подписями Росреестра. Для этого достаточно введение в специальную строку поиска, который приведен на нашем веб-ресурсе адреса интересующего вас участка или же его кадастрового номера.

После этого на дисплее появится карточка объекта, содержащая все необходимые данные. Из них необходимо выбрать секцию кадастрового паспорта и приступить к оформлению онлайн-заказа. После введения вашей контактной информации и почтового адреса, наш онлайн-сервис в автоматическом режиме вышлет кадастровый паспорт. Услуга является платной и требует отчисление указанной суммы. На подготовку такой документации уходит не более нескольких часов. До отправки она подписывается ЭЦП Росреестра. Такая документация позволит заинтересованному лицу тщательно проверить земельный участок прежде чем он решит его приобрести.

Чтобы проверить квартиру https://rosreestr.net/proverit-kvartiru, требуется указание в поисковом алгоритме нашего онлайн-сервиса конкретного адреса или же кадастрового номера. Подобная проверка избавит вас от фикции или же мошеннических схем. Приобретая такую недвижимость в собственность, необходимо удостовериться в ее юридической чистоте. Для этого наш онлайн-сервис использует все доступные базы ФНС, ФНП, ФССП или же ЕГРН. Такая информация является официальной и обладает абсолютной юридической силой.

Благодаря нашим услугам, вы сможете самостоятельно провести подобную проверку, следуя конкретной инструкции, представленной на нашем онлайн-сервисе. Мы предоставляем заявителям всю необходимую документацию, содержащую данные собственника любого объекта, которую получаем с официальных баз. Наиболее важным моментом данной процедуры является ФИО собственника и его соответствие с кадастровой информацией. Необходимо удостовериться, что продавец имеет право продажи квартиры. Кроме этого требуется детальное ознакомление с данными об отсутствии ареста или же иных видов обременения. Кроме этого следует заказать и ЕГРН-выписку, содержащую графу особых отметок.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +14 +16
утром +21 +23 днем +26 +28
Котировки
USD ЦБ РФ 66,2856 2.6906
EUR ЦБ РФ 76,8250 3.0039

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp