Основы техники безопасности при работе на тракторе

Бизнес — 15 Августа 2018, 11:04
Техника безопасности обязана соблюдаться на любом виде сельскохозяйственного транспорта, в том числе тракторе. Одним из факторов, который поможет водителю и окружающим его работникам, являются новые и надежные запчасти для сельхозтехники, которые можно купить на сайте https://1agro-master.ru/
Итак, чтобы избежать увечий, несчастных случаев на производстве и различных форс-мажоров, тракторист должен строго и ответственно относиться к своим обязанностям и чтить правила техники безопасности.
Подготовка перед работой:
- Запрещено эксплуатировать трактор, имеющий неисправности или обладающий ненадежным образом отлаженными механизмами. В первую очередь это касается руля, тормозов, муфты сцепления и ходовой.
- Возбраняется допуск к пуску мотора и управлению транспортным средством третьих лиц;
- До запуска двигателя необходимо проверить находится ли коробка переключения передач в нейтральном положении (не на скорости);
- Строго запрещено производить запуск при перегреве мотора;
- При сцепке или установке оборудования, необходимо осуществлять подъезд задним ходом, медленно и плавно. Естественно, между транспортным средством и оборудованием никто не должен находиться;
- Технический осмотр и прочие действия технического характера производятся исключительно при выключенном двигателе. В случае если он работает, находится под днищем трактора, строго возбраняется;
- В случае поднятия навесной машины в транспортное положение, находиться под ней запрещено.
Техника безопасности во время работы
- Прежде чем стартовать с места, нужно убедиться, что впереди или позади техники нет людей;
- На ходу запрещено покидать кабину или забираться в нее при движении, а также перебираться на другую сельхоз технику и обратно;
- При осуществлении поворота важно обращать внимание на отсутствие людей, других транспортных средств или различных препятствий, находящихся на пути навесного оборудования;
- Резкий поворот крайне опасен, поэтому тоже недопустим;
- Не допускается осуществление переезда по дорожному полотну в необорудованных для этого местах, при незначительном расстоянии до поезда, а также на большой скорости и при запрещающем знаке семафора;
- Не нужно отходить от трактора, в случае не заглушенного мотора;
- Соблюдать все предписания по безопасной эксплуатации вала отбора мощности и приводного шкива;
- Не позволяется открывать голыми руками крышку радиатора при неохлажденном моторе. Подняв крышку, необходимо, чтобы лицо находилось как можно дальше от сопла радиатора, и стоять против ветра. Быть осторожным при сливе горячей жидкости из охладительной системы;
- Преодолевая теоретически опасную местность (броды, плотины и так далее), необходимо убедиться, что проезд в данном месте возможен.
Противопожарная безопасность
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- При заправке агрегата он должен быть расположен исключительно с подветренной стороны. Отходить от техники во время заправки запрещено;
- Во избежание взрыва, возбраняется откручивать пробку бензобака ударами предметов из метала (ломиком, молотком и т.д.), а также подходит к бензобаку с открытыми источниками огня;
- Убирая урожай, на тракторе обязательно должен быть в наличии искрогаситель;
- Воспрещено эксплуатировать электрооборудование агрегата, если оно находится в неисправном состоянии (неисправность проводов и проблемы с контактами);
- Во время грозы строжайше запрещено осуществлять работу или находиться около техники;
- Замасленную одежду, а также ветошь и тряпки должны находится вдали от открытых источников огня;
- При возгорании топлива, огонь тушится песком или землей и сбивается трудно воспламеняющейся тканью, например брезентом.
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