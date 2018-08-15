Основы техники безопасности при работе на тракторе

Техника безопасности обязана соблюдаться на любом виде сельскохозяйственного транспорта, в том числе тракторе. Одним из факторов, который поможет водителю и окружающим его работникам, являются новые и надежные запчасти для сельхозтехники, которые можно купить на сайте https://1agro-master.ru/

Итак, чтобы избежать увечий, несчастных случаев на производстве и различных форс-мажоров, тракторист должен строго и ответственно относиться к своим обязанностям и чтить правила техники безопасности.

Подготовка перед работой:

Запрещено эксплуатировать трактор, имеющий неисправности или обладающий ненадежным образом отлаженными механизмами. В первую очередь это касается руля, тормозов, муфты сцепления и ходовой. Возбраняется допуск к пуску мотора и управлению транспортным средством третьих лиц; До запуска двигателя необходимо проверить находится ли коробка переключения передач в нейтральном положении (не на скорости); Строго запрещено производить запуск при перегреве мотора; При сцепке или установке оборудования, необходимо осуществлять подъезд задним ходом, медленно и плавно. Естественно, между транспортным средством и оборудованием никто не должен находиться; Технический осмотр и прочие действия технического характера производятся исключительно при выключенном двигателе. В случае если он работает, находится под днищем трактора, строго возбраняется; В случае поднятия навесной машины в транспортное положение, находиться под ней запрещено.

Техника безопасности во время работы

Прежде чем стартовать с места, нужно убедиться, что впереди или позади техники нет людей; На ходу запрещено покидать кабину или забираться в нее при движении, а также перебираться на другую сельхоз технику и обратно; При осуществлении поворота важно обращать внимание на отсутствие людей, других транспортных средств или различных препятствий, находящихся на пути навесного оборудования; Резкий поворот крайне опасен, поэтому тоже недопустим; Не допускается осуществление переезда по дорожному полотну в необорудованных для этого местах, при незначительном расстоянии до поезда, а также на большой скорости и при запрещающем знаке семафора; Не нужно отходить от трактора, в случае не заглушенного мотора; Соблюдать все предписания по безопасной эксплуатации вала отбора мощности и приводного шкива; Не позволяется открывать голыми руками крышку радиатора при неохлажденном моторе. Подняв крышку, необходимо, чтобы лицо находилось как можно дальше от сопла радиатора, и стоять против ветра. Быть осторожным при сливе горячей жидкости из охладительной системы; Преодолевая теоретически опасную местность (броды, плотины и так далее), необходимо убедиться, что проезд в данном месте возможен.

Противопожарная безопасность

При заправке агрегата он должен быть расположен исключительно с подветренной стороны. Отходить от техники во время заправки запрещено; Во избежание взрыва, возбраняется откручивать пробку бензобака ударами предметов из метала (ломиком, молотком и т.д.), а также подходит к бензобаку с открытыми источниками огня; Убирая урожай, на тракторе обязательно должен быть в наличии искрогаситель; Воспрещено эксплуатировать электрооборудование агрегата, если оно находится в неисправном состоянии (неисправность проводов и проблемы с контактами); Во время грозы строжайше запрещено осуществлять работу или находиться около техники; Замасленную одежду, а также ветошь и тряпки должны находится вдали от открытых источников огня; При возгорании топлива, огонь тушится песком или землей и сбивается трудно воспламеняющейся тканью, например брезентом.