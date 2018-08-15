НПП «Вакуумтех» – производитель вакуумных насосов



Создание вакуума является необходимым условием для выполнения многих технологических процессов на предприятиях различных производственных отраслей. Достичь такого эффекта можно, применяя современные вакуумные насосы. НПП «Вакуумтех» является одним из лидеров среди предприятий, основной деятельностью которых является разработка и выпуск насосного оборудования.

Где используют технику?

Приборы, выпускаемые НПП «Вакуумтех», адаптированы под различные установки – они имеют возможность изменения производительности и демонстрируют отличные технические характеристики. Кроме того, техника может комплектоваться взрывозащищенными электродвигателями. Такие особенности обуславливают актуальность использования насосов в следующих отраслях:

• нефтеперерабатывающая и химическая – поддержание условий для проведения необходимых реакций и разделения полученных смесей;

• полиграфия – фиксация термопленок;

• пищевая – расфасовка продуктов;

• фармацевтика – осушка продукции без повышения температуры;

• медицина – производство медоборудования, обеспечение функционирования стоматологического оборудования и дыхательных аппаратов.

Разновидность продукции, выпускаемой НПП «Вакуумтех»



Основным направлением деятельности организации является разработка и выпуск вакуумных насосов общепромышленного назначения. Вся продукция соответствует современным стандартам качества и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Предприятие занимается производством следующих видов приборов:

• водокольцевые насосы. Агрегат нашел свое применение для безмасляной откачки газов, парогазовых смесей и паров с последующей их перекачкой в трубопроводы и резервуары;

• мембранные вакуумные насосы. Устройства применяют для создания вакуума в герметичных системах;

• мембранные вакуумные насосы-компрессоры. Их используют для прекращения или обеспечения непрерывного потока газовых смесей под низким давлением;

• насосы для откачки паров серной и соляной кислоты;

• вихревая воздуходувка VARP. Устройство способно перекачивать большой объем газов с созданием неглубокого вакуума;

• химически стойкие вакуумные насосы. Оборудование применяют для откачки газовых сред, в состав которых входят агрессивные соединения.

Среди отечественных предприятий, занимающихся выпуском вакуумных насосов, НПП «Вакуумтех» предлагает собственные уникальные разработки насосных устройств. Продукцию могут заказать не только организации Йошкар-Олы, но и предприятия Поволжья. Опытные инженеры компании постоянно совершенствуют и модернизируют выпущенные модели, а также оказывают гарантийный и постгарантийный ремонт устройств.

Подробнее ознакомиться с разработками НПП «Вакуумтех» вы можете на сайте http://vakuumteh.ru/.