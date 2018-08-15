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НПП «Вакуумтех» – производитель вакуумных насосов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 15 Августа 2018, 11:04
Где используют технику?
Приборы, выпускаемые НПП «Вакуумтех», адаптированы под различные установки – они имеют возможность изменения производительности и демонстрируют отличные технические характеристики. Кроме того, техника может комплектоваться взрывозащищенными электродвигателями. Такие особенности обуславливают актуальность использования насосов в следующих отраслях:
• нефтеперерабатывающая и химическая – поддержание условий для проведения необходимых реакций и разделения полученных смесей;
• полиграфия – фиксация термопленок;
• пищевая – расфасовка продуктов;
• фармацевтика – осушка продукции без повышения температуры;
• медицина – производство медоборудования, обеспечение функционирования стоматологического оборудования и дыхательных аппаратов.
Разновидность продукции, выпускаемой НПП «Вакуумтех»
• водокольцевые насосы. Агрегат нашел свое применение для безмасляной откачки газов, парогазовых смесей и паров с последующей их перекачкой в трубопроводы и резервуары;
• мембранные вакуумные насосы. Устройства применяют для создания вакуума в герметичных системах;
• мембранные вакуумные насосы-компрессоры. Их используют для прекращения или обеспечения непрерывного потока газовых смесей под низким давлением;
• насосы для откачки паров серной и соляной кислоты;
• вихревая воздуходувка VARP. Устройство способно перекачивать большой объем газов с созданием неглубокого вакуума;
• химически стойкие вакуумные насосы. Оборудование применяют для откачки газовых сред, в состав которых входят агрессивные соединения.
Среди отечественных предприятий, занимающихся выпуском вакуумных насосов, НПП «Вакуумтех» предлагает собственные уникальные разработки насосных устройств. Продукцию могут заказать не только организации Йошкар-Олы, но и предприятия Поволжья. Опытные инженеры компании постоянно совершенствуют и модернизируют выпущенные модели, а также оказывают гарантийный и постгарантийный ремонт устройств.
Подробнее ознакомиться с разработками НПП «Вакуумтех» вы можете на сайте http://vakuumteh.ru/.
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