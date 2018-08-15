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СК «Восход» - профессиональный монтаж кровли «под ключ»

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Бизнес — 15 Августа 2018, 11:05


Одним из важнейших элементов любого здания является крыша — она защищает помещение от проникновения атмосферных осадков, сохраняет тепло и предотвращает перегрев внутри сооружения. Поэтому при монтаже кровли важно подобрать качественные материалы и надежного подрядчика, выполняющего кровельные работы. Среди многих строительных компаний Йошкар-Олы СК «Восход» отлично зарекомендовала себя как сплоченная команда профессионалов, грамотно оказывающая услуги по строительству и ремонту крыши любой сложности «под ключ».

Качественная кровля – залог долговечности постройки


Правильно сконструированная крыша обеспечивает сохранность имущества и комфортное времяпрепровождение людей внутри здания. Кроме того, кровля является ключевой деталью внешней привлекательности постройки. Поэтому очень важно подойти к выбору кровельных материалов ответственно, так как от этого зависит конечный результат работы. За долгое время деятельности СК «Восход» обзавелась поддержкой проверенных поставщиков стройматериалов. Благодаря этому квалифицированная бригада мастеров сможет реализовать проект любой сложности согласно современным стандартам качества. СК «Восход» осуществляет монтаж многих видов кровли, которые имеют определенные особенности, а именно:

  • профнастил. Листовой стройматериал имеет легкий вес, срок службы до 50 лет, большой ассортимент расцветок. Устойчивость к коррозии обеспечивается благодаря обработке профилированных листов полимерным или цинковым покрытием;

  • металлочерепица. Волнистый профиль способен выдерживать большие нагрузки, устойчив к деформации и температурным перепадам, а также имеет длительный срок использования (более 25 лет) и антикоррозийную защиту;

  • гибкая черепица. Такой вариант достаточно часто используют для обустройства крыши промышленных зданий. Стройматериал имеет малый вес, герметичность, неприхотливость в обслуживании и отличную ремонтопригодность;

  • композитная кровля (метробонд). К преимущественным особенностям материала можно отнести высокую защиту от ржавления, устойчивость к перепадам температур и порывам сильного ветра, огнестойкость и большой выбор расцветок;

  • натуральная черепица. Различат следующие виды такой кровли: керамическую и цементно-песчаную. Такая крыша обладает отличными огнеупорными, тепло- и звукоизоляционными свойствами, устойчива к воздействию солнечных лучей;

  • фальцевая кровля. Быстрая установка, герметичность, долговечность делают кровельное покрытие востребованным среди широкого круга пользователей.


СК «Восход» является одним из лидеров в сфере проведения профессиональных строительных работ. Причем данная компания берет заказы любой сложности как в Йошкар-Оле, так и по всему Поволжью. Кроме строительства и ремонта кровли, организация предоставляет услуги по монтажу водосточной системы, карниза крыши, установке мансардных окон, проведению кладочных работ, а также выполняет косметический, капитальный и евроремонт. Подробнее узнать про каждую услугу вы можете на сайте voshod12.ru/.



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