Для чего нужны детские уличные площадки?



В раннем возрасте все дети познают окружающий мир посредством игры. Мальчики и девочки буквально впитывают в себя массу информации, которая пригодится им в будущем. Также в детстве у детей формируются важнейшие навыки, как на физическом, так и на психологическом уровнях. Играя на уличной площадке во дворе, ребята учатся коммуникабельности. Они уже пытаются отстаивать свои права и интересы, договариваться между собой, действовать сообща и работать в команде. Именно здесь, на уличной площадке, вы можете обнаружить в своем ребенке лидерские качества или, наоборот, излишнюю застенчивость (которая, кстати, «лечится» тем же пребыванием на дворовой площадке). Чем же еще могут быть полезны такие игровые комплексы?

Развитие физических навыков на детской площадке

Помимо коммуникабельности, у ребят во время активных игр на свежем воздухе происходит развитие множества физических навыков, таких как ловкость, гибкость. Специальные игровые комплексы, установленные на улице, способствуют развитию вестибулярного аппарата и фантазии.

Стандартный комплекс зачастую включают в себя следующие элементы:

Горка.

Качели.

Песочница.

Домик для игр.

Тренажеры (рукоходы, турники, скалолазы).

Классификация игровых комплексов по возрастному фактору



Все игровое оборудование подразделяется на три категории:

До 3-х лет – качалки на пружинах, невысокие горки, песочницы – предназначены для совсем юных исследователей. Лепя «куличики» и роя тоннели в песке, малыши развивают мелкую моторику, а катание на горках или качалках тренирует их вестибулярный аппарат.

От 3-х до 7 лет – качели, карусели, домики, горки средней высоты – подойдут для ребят дошкольного возраста. Помимо тренировки координации движений при катании на качелях или горке, ребятишки в этом возрасте много фантазируют и повторяют модели поведения взрослых, играя в «семью» в ярком домике.

От 7 до 12 лет – горки достаточной высоты, турники, скалолазы, полосы препятствий, лабиринты – предназначены для школьников. Для ребят данной возрастной группы наиболее интересны уличные спортивные комплексы, поскольку в детях уже развивается дух соперничества и они с удовольствием демонстрируют возможности своего тела перед сверстниками.

Сегодня большинство производителей игрового оборудования для улиц выпускает универсальные конструкции, где соединены элементы для развития детей разных возрастов. При этом материал развлекательных комплексов может быть разным – дерево, пластик или металл. Узнать подробнее о преимуществах и недостатках детских комплексов из разных материалов можно в статье - https://www.broksteel.ru/articles/detskie-igrovye-ploshchadki-dlya-dachi-i-ulitsy/