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Для чего нужны детские уличные площадки?
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 15 Августа 2018, 11:06
Развитие физических навыков на детской площадке
Помимо коммуникабельности, у ребят во время активных игр на свежем воздухе происходит развитие множества физических навыков, таких как ловкость, гибкость. Специальные игровые комплексы, установленные на улице, способствуют развитию вестибулярного аппарата и фантазии.
Стандартный комплекс зачастую включают в себя следующие элементы:
Классификация игровых комплексов по возрастному фактору
Сегодня большинство производителей игрового оборудования для улиц выпускает универсальные конструкции, где соединены элементы для развития детей разных возрастов. При этом материал развлекательных комплексов может быть разным – дерево, пластик или металл. Узнать подробнее о преимуществах и недостатках детских комплексов из разных материалов можно в статье - https://www.broksteel.ru/articles/detskie-igrovye-ploshchadki-dlya-dachi-i-ulitsy/
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