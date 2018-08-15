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Как оформить автокредит в банке Тинькофф?

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Бизнес — 15 Августа 2018, 11:07

При оформлении кредита в банке Тинькофф клиентам гарантированы высокое качество обслуживания, круглосуточная поддержка call-центра, предоставление минимального количества документов, отсутствие поручителей и доступные ставки по займу.

Автокредит в Тинькофф Банке - условия получения

С помощью оформления займа в банке Тинькофф возможно выгодно приобрести новый автомобиль или транспортное средство с пробегом.

В большинстве кредитных организаций необходимо оставлять предмет покупки под залог, чтобы добиться одобрения кредита. Тинькофф не требует от своих заёмщиков предъявления большого количества документов, поручителей и залога имущества.

Формально автокредит Тинькофф Банком не предоставляется, однако клиенты могут оформить:

  • кредитную карточку;
  • кредит наличными.

Достаточно выбрать любую из предложенных банковских услуг и использовать заёмные средства для приобретения желаемого автомобиля.

[stextbox id='info']При этом заёмщик сохраняет свободу выбора транспортного средства и право на беспрепятственное распоряжение предметом покупки, потому как Тинькофф Банк не требует оставления движимого имущества под залог.[/stextbox]

Условия получения кредита наличными для покупки автомобиля

Подача заявки осуществляется в онлайн-режиме, поэтому потенциальным заёмщикам не понадобится стоять в очередях для получения интересующей банковской услуги. Для одобрения кредита наличными клиенту достаточно иметь под рукой паспорт и доступ в интернет.

Преимущества оформления кредита наличными в Банке Тинькофф:

  • процентная ставка по данной разновидности займа начинается от 14,9% годовых;
  • заёмщику не требуется предоставлять справки о доходе или искать поручителей;
  • максимальная сумма займа достигает 1 млн. рублей, однако при залоге недвижимости банк готов выдать ссуду вплоть до 15 млн. рублей;
  • размеры ежемесячного платежа рассчитываются в индивидуальном порядке, потому как зависят от величины ставки, сроков кредитования и суммы займа;
  • погашение ежемесячных взносов по кредиту и возникшей задолженности осуществляется бесплатно через сеть партнёров банка Тинькофф;
  • заёмщик получает свободный доступ к сервису СМС-инфо;
  • обслуживание счёта осуществляется без оплаты каких-либо комиссий, если клиент активно пользуется карточкой;
  • в случае своевременной оплаты ежемесячных платежей возможно снизить ставку по кредиту.

Рассчитать условия кредитования в банке Тинькофф можно с помощью специального онлайн-калькулятора на официальном веб-сайте - https://www.tinkoff.ru/loans/cash-loan/.

[stextbox id='info']В случае оформления дебетовой карты для получения кредита наличными клиент может ежемесячно снимать до 3 тыс. рублей через банкоматы без оплаты комиссионных сборов и получать кэшбэк в размере 1–30% от стоимости покупок.[/stextbox]

Как подать заявку в Тинькофф Банк?

Заполните электронную форму заявления о предоставлении займа на официальном сайте банка в разделе «Кредит наличными». Если вы являетесь клиентом компании, процесс оформления запроса займёт меньше времени, потому как вам понадобится указать минимум персональной информации.

Рассмотрение заявки занимает несколько минут, после чего потенциальному заёмщику звонит менеджер банка, чтобы согласовать дату и время встречи.

Передача карточки и сопутствующих документов осуществляется бесплатно в удобное клиенту время. Карта выдаётся в неактивном состоянии.

Условия оформления кредитки для покупки автомобиля

Банк Тинькофф предлагает широкую линейку кредитных карточек с выгодными условиями обслуживания. Максимально клиент может получить ссуду до 1 500 000 рублей, а размеры ставки в зависимости от разновидности карты начинаются от 12,9% годовых.

Если вы планируете покупку бюджетного автомобиля или вамне хватает собственных накоплений, вы можете оформить карту «Тинькофф Платинум» с кредитным лимитом до 300 тыс. рублей и ставкой от 12,9% годовых. Стоимость её годового обслуживания составляет 590 рублей в год.

Если вам требуется кредит на сумму до 1 500 000 рублей, вы можете заказать изготовление кредитки S7-Tinkoff. Её годовое обслуживание обойдётся в 1 890 рублей, а грейс-период составит 55 дней с момента активации.

Ознакомиться с полным перечнем кредитных карточек можно на официальном веб-сайте банка Тинькофф.

Чтобы получить карту с определённым кредитным лимитом, необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться ответа специалиста банка.

Как правило, решение по оставленному запросу принимается в течение нескольких минут. Карта бесплатно высылается по адресу, указанному в электронной форме заявления.

Источник материала сайт tinkoffweb.ru



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