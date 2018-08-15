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Полиглотики - полный спектр языковых услуг

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Бизнес — 15 Августа 2018, 11:08

Языковые центры международной сети Полиглотики работают по уникальным авторским программам. Методические материалы предназначены для русскоговорящих деток и составлены с учетом фонетических и грамматических особенностей родной речи. Курс английского языка для детей состоит из 12 уровней. Он разработан для ребятишек в возрасте от года до 12 лет.

Занятия проходят в развлекательно-игровом формате. Преподаватель постоянно следит за сменой вида деятельности. На выполнение каждого задания у детей уходит не больше 5 минут. За это время ребенок усваивает новую информацию, при этом не переутомляется и его внимание не рассеивается.

Занимаются ученики в небольших группах по 4-6 человек. Малыши посещают уроки в сопровождении родителей. Уровень сложности заданий и продолжительность занятий постепенно увеличивается в зависимости от возраста подопечных. С самыми маленькими педагог занимается 20-25 минут, в старшей группе преобладает традиционной время - 45 минут.

Стандартные программы

В языковых центрах родители могут самостоятельно откорректировать продолжительность занятий и их регулярность, выбрав обычный или интенсивный курс. В ассортименте классических направлений изучения иностранного групповые и индивидуальные занятия. Набор осуществляется в три возрастные группы: малыши 1-3 года, дошкольники 4-7 лет, школьники 7-12 лет. Частные уроки, в зависимости от желания родителей, репетитор проводит в классах центра или на дому.

Огромной популярностью пользуется Разговорный клуб. Программа занятий состоит из проработки диалогов из повседневной жизни. Каждая встреча посвящена определенной теме, которая так или иначе связана со школой, досугом или ежедневными хлопотами учеников. Дети учатся задавать вопросы и отвечать на них, при этом особое внимание уделяется правильному произношению и восприятию на слух речи сверстников. Также в центрах успешно работает курс Английский с носителем языка. В основном эти занятия направлены на усовершенствование аудирования и разговорных навыков.

Для детей старшего дошкольного возраста работает группа обучения чтению и письму. Учащиеся отрабатывают навыки письма в уникальных авторских прописях. Подопечные больше времени проводят за выполнением заданий и гораздо раньше сверстников осваивают чтение и письмо на английском языке.

Эксклюзивные направления

Методисты Полиглотиков постоянно работают над расширением и усовершенствованием действующих программ, а также внедряют новые направления. Помимо классических групповых или индивидуальных занятий дети могут изучать точные и естественные науки на английском, посещать фитнес, театр.

Для малышей работает мини-сад на английском языке. Группы неполного дня рассчитаны на детей в возрасте 1-3 года. На протяжении всего времени пребывания в саду ребенка окружает английский язык. Полное погружение в атмосферу искусственного билингвизма способствует изучению иностранного в естественной непринужденной обстановке. Педагоги помимо языкового воспитания особое внимание уделяют раннему развитию подопечных, объединив самые современные и эффективные методики.

Отдохнуть от повседневной суеты с пользой Полиглотики приглашают детей в Языковой лагерь. Три смены, продолжительностью 21 день каждая, работают в период летних каникул. Все они кардинально отличаются друг от друга и имеют свое тематическое направление. Для ребенка это великолепная возможность отдохнуть в черте города, обзавестись новыми друзьями, расширить свой кругозор, открыв для себя много интересных, а порой и невероятных фактов и, конечно, подтянуть уровень английского.



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