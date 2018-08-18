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Кухонные принадлежности

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Бизнес — 18 Августа 2018, 11:42

Современная кухня - это пространство, в котором домохозяйка должна чувствовать себя максимально комфортно и непринужденно. А для этого необходимо наличие различных принадлежностей, помогающих ей при готовке или же в быту. Наш онлайн-магазин предлагает богатейший выбор подобных принадлежностей, которые облегчат домохозяйкам быт, помогут сэкономить энергию и силы. Ухты занимается реализацией оригинальных товаров, которые поставляются нам непосредственно брендовыми производителями. Этим и обусловлена доступная стоимость бытовых принадлежностей, приобретение которых возможно у нас прямо в онлайн-режиме. 

Мы предлагаем заинтересованным домохозяйкам высококачественные держатели бумажных полотенец, которые представлены у нас в отдельной категории. Здесь вы сможете найти разнообразные модификации таких принадлежностей, которые производятся брендовыми марками. Выполнены держатели из различных материалов, в том числе из пластика или же металла. Подобные устройства позволяют домохозяйкам хранить или же использовать бумажные полотенца максимально комфортно. 

Оснащены держатели полотенец специальными роликами, которые позволяют переносить рулоны довольно легко. Благодаря такой инновационной формуле устройства, вы сумеет удобно доставать полотенце, используя его для конкретной работы. Делается это одной рукой, без особых усилий. Установить в такой держатель можно рулон любой толщины. Закрепляется он специальным механизмом, а отрывается тоненьким лезвием. В данном устройстве рулон фиксируется прочно, не вываливаясь и не меняя месторасположение. Кроме этого он позволяет использовать расходный материал максимально экономично и эффективно. 

У нас также можно заказать оригинальные настенные часы 3D DIY, которые великолепно впишутся в любое интерьерное оформление. Такие устройства кроме основной функции обладают и декоративными качествами. Поэтому домовладельцы украшают ими настенные поверхности, добиваясь при этом эстетичности и привлекательности любых комнат. В нашем онлайн-магазине создана специальная категория, в которой собраны модификации часов различных форм, в том числе прямоугольных, квадратных, овальных или же круглых. 

Собраны такие устройства из различных материалов, в том числе натуральных или же искусственных камней, древесины, кожи, стекла и даже из керамики. В Ухты можно найти и уникальные образцы часов, созданных из виниловых пластинок. Отличаются они доступной стоимостью, а также оригинальным оформлением. Вообще, модели часов, представленные в нашем онлайн-каталоге, имеют различную стоимость, которая складывается в зависимости от их дополнительного функционала, марки производителя или же дизайнерского оформления. Любой из подобных моделей станет настоящим украшением любого домашнего интерьера и всегда покажет владельцу точное время.

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