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Электрические карнизы

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 22 Августа 2018, 20:22

Такая технологическая новинка электрокарнизы для штор пользуется сегодня растущим спросом. Они устанавливаются в помещениях разного назначения и отличаются легкостью управления, удобством, а также долговечностью. ООО Дом в движении обладает многолетним опытом производства подобных карнизов, а также выдвижных навесов, называемых маркизами. Наша профессиональная команда с использованием передового, высокоточного оборудования собирает наиболее роскошные, технологичные и долговечные электрокарнизы, на изготовление которых уходит от пары до пяти рабочих суток. 

Просматривая наш официальный веб-портал www.prokarniz.ru вы найдете оригинальные модификации рулонных штор, электрокарнизов, жалюзи или же плиссе. Кроме готовых конструкций, мы предлагаем желающим возможность заказа устройств по индивидуальным проектам по номеру 8 (499) 638-25-37. Наши специалисты работают на максимальную удовлетворенность потребностей клиентуры. При этом нам удается сохранять высочайшее качество перечисленных изделий по наиболее доступной стоимости. Наша компания сама является производителем электрокарнизов, сохраняя при этом заводские цены на них. 

С использованием наших электрокарнизов возможно выполнение любого дизайнерского оформления помещений. А раздвижные системы подобного образца отличаются удобством при эксплуатации. Наши высококвалифицированные мастера изготовят электрокарнизы различных стилей или же типов, в соответствии с всевозможными вариантами интерьеров. Кроме производства подобных устройств, наши профессиональные сотрудники позаботятся об их грамотной установке на местах. Нельзя не выделить богатый ассортиментный ряд предлагаемых нами товаров, которые подойдут не только под современные или же модерновые интерьерные решения, но и под классический стиль. 

Установка электрокарнизов на местах выполняется нашими мастерами с использованием надежного крепления. Также мы предоставляем каждому нашему заказчику соответствующую гарантийную документацию. Любой собранный на нашей производственной базе электрокарниз послужит будущему владельцу долгие годы, существенно облегчая его быт. Отработанные методы по сборке подобных устройств позволяет нашим специалистам поставлять на рынок уникальный товар, не имеющий аналогов. Высочайшее качество наших электрокарнизов подтверждается многочисленными положительными отзывами, с которыми желающие смогут ознакомиться на официальном веб-ресурсе компании.

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