Электрические карнизы

Такая технологическая новинка электрокарнизы для штор пользуется сегодня растущим спросом. Они устанавливаются в помещениях разного назначения и отличаются легкостью управления, удобством, а также долговечностью. ООО Дом в движении обладает многолетним опытом производства подобных карнизов, а также выдвижных навесов, называемых маркизами. Наша профессиональная команда с использованием передового, высокоточного оборудования собирает наиболее роскошные, технологичные и долговечные электрокарнизы, на изготовление которых уходит от пары до пяти рабочих суток.

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С использованием наших электрокарнизов возможно выполнение любого дизайнерского оформления помещений. А раздвижные системы подобного образца отличаются удобством при эксплуатации. Наши высококвалифицированные мастера изготовят электрокарнизы различных стилей или же типов, в соответствии с всевозможными вариантами интерьеров. Кроме производства подобных устройств, наши профессиональные сотрудники позаботятся об их грамотной установке на местах. Нельзя не выделить богатый ассортиментный ряд предлагаемых нами товаров, которые подойдут не только под современные или же модерновые интерьерные решения, но и под классический стиль.

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