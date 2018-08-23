23
августа 2018
четверг
 
Главная  /  Бизнес  /  Город Раанана

Город Раанана

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 23 Августа 2018, 11:06

Регион Шарон славится своими небольшими, привлекательными городами, одним из которых является Раанана. Он расположился всего в десяти км от средиземноморского побережья. А население Раанана не достигает даже семидесяти тыс. человек. Большинство жителей является по национальности евреем. Это город репатриантов, которые были рождены в других странах, но приехали сюда на постоянное жительство после обретения Израилем государственности. В основном речь идет о выходцах из южноафриканских стран, Великобритании, Франции, Штатов или же иных континентов, решивших вернуться на свою историческую родину. 

Согласно сохранившимся сведениям https://miroved.com/countries/izrail/raanana появился город в начале двадцатого столетия, после выкупа американской компанией Ахуза Алеф части палестинских земель. Еще тогда она планировала переселить сюда репатриантов. Однако по причине развязки первой мировой, данный план был провален. Только спустя десятилетие Ахузе удалось реализовать данную идею и основать здесь первое поселение, которое состояло из нескольких рабочих и сопровождающих их охранников. Они тогда выехали из Тель-Авива и потратили целые пять часов до прибытия в будущую Ранаану. Сегодня данное расстояние на автотранспорте преодолевается всего за полчаса. 

Сначала репатрианты назвали поселение не иначе, как Раанания. Арабы же именовали его Америкайей. Это было обусловлено преимущественным соотношением англоязычных евреев в сравнении с другими репатриантами. Позже город был переименован в Ранаану, который с иврита переводится не иначе, как свежесть. Первоначальным занятием переселенцев здесь было сельскохозяйственная деятельность. Однако с увеличением численности жителей появились и иные занятия. Сейчас, рассматривая ультрасовременные многоэтажные корпуса города, достаточно трудно представить, что десятилетия тому назад здесь был маленький лагерь репатриантов. 

В Ранаане сегодня функционируют многочисленные рестораны, отели или же кафе. Здесь готовится великолепный израильский хумус. Для этого лучше всего посетить Танами Хумус-Бар. А в Пеликано вам предложат отменную кухню тапас. Лучшие кошерные блюда готовятся в Bleecker Bakery. Ранаана отличается теплым и наиболее комфортным климатом. А что же касается воздуха, он является чистейшим во всей стране. Здесь нет никакой пыли в отличии от других современных городов. А все дело в запрете местными властями производственных предприятий, которые загрязняют окружающую природу.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  земля  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +19 +21
вечером +13 +15 ночью +10 +12
Котировки
USD ЦБ РФ 67,6163 0.4380
EUR ЦБ РФ 78,1983 0.8492

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp