Город Раанана

Регион Шарон славится своими небольшими, привлекательными городами, одним из которых является Раанана. Он расположился всего в десяти км от средиземноморского побережья. А население Раанана не достигает даже семидесяти тыс. человек. Большинство жителей является по национальности евреем. Это город репатриантов, которые были рождены в других странах, но приехали сюда на постоянное жительство после обретения Израилем государственности. В основном речь идет о выходцах из южноафриканских стран, Великобритании, Франции, Штатов или же иных континентов, решивших вернуться на свою историческую родину.

Согласно сохранившимся сведениям

появился город в начале двадцатого столетия, после выкупа американской компанией Ахуза Алеф части палестинских земель. Еще тогда она планировала переселить сюда репатриантов. Однако по причине развязки первой мировой, данный план был провален. Только спустя десятилетие Ахузе удалось реализовать данную идею и основать здесь первое поселение, которое состояло из нескольких рабочих и сопровождающих их охранников. Они тогда выехали из Тель-Авива и потратили целые пять часов до прибытия в будущую Ранаану. Сегодня данное расстояние на автотранспорте преодолевается всего за полчаса.

Сначала репатрианты назвали поселение не иначе, как Раанания. Арабы же именовали его Америкайей. Это было обусловлено преимущественным соотношением англоязычных евреев в сравнении с другими репатриантами. Позже город был переименован в Ранаану, который с иврита переводится не иначе, как свежесть. Первоначальным занятием переселенцев здесь было сельскохозяйственная деятельность. Однако с увеличением численности жителей появились и иные занятия. Сейчас, рассматривая ультрасовременные многоэтажные корпуса города, достаточно трудно представить, что десятилетия тому назад здесь был маленький лагерь репатриантов.

В Ранаане сегодня функционируют многочисленные рестораны, отели или же кафе. Здесь готовится великолепный израильский хумус. Для этого лучше всего посетить Танами Хумус-Бар. А в Пеликано вам предложат отменную кухню тапас. Лучшие кошерные блюда готовятся в Bleecker Bakery. Ранаана отличается теплым и наиболее комфортным климатом. А что же касается воздуха, он является чистейшим во всей стране. Здесь нет никакой пыли в отличии от других современных городов. А все дело в запрете местными властями производственных предприятий, которые загрязняют окружающую природу.