Соединительные муфты

Современные системы электропроводки - это сложные структурные сети, состоящие из различных элементов. Поэтому прежде чем приступить к проектированию, а затем и проводке электрокабелей, необходимо позаботиться о приобретении подходящих комплектующих или же аксессуаров. Среди подобных комплектующих муфта соединительная имеет особую роль. Она является соединительным звеном элеткрокабелей. Следовательно, подобные изделия должны обладать достаточно прочностью, а также иметь приемлемую стоимость. Transenergo предлагает заинтересованной клиентуре богатейший выбор подобных деталей марки Прогресс.

Каждая соединительная муфта Прогресс обеспечивает прочное электрическое соединение кабелей. Они способные агрегировать силовые кабеля разнообразных типов. Основной функцией таких муфт является поддержка бесперебойной работы систем в целом. Поэтому - это очень значимы элементы систем электропроводки, требующие тщательного подбора и внимательной проверки. В зависимости от модификации они могут быть использованы для силовых кабелей разной конструкции. Например, у нас представлены на реализацию образцы, подходящие для трехжильных силовых кабелей с изоляцией из бумаги.

Кроме количества жил выбираются муфты по типу изоляции. Они могут быть предназначены для бумажной или же пластмассовой изоляции. Комплектация муфт также отличается в зависимости от их модификации. Они могут быть с соединителями или без них, с броней или без нее, с непаянным или же паянным заземлениями. Некоторые образцы имеют винтовые, а некоторые GPH-соединители. Устанавливаются соединительные кабельные муфты как на горизонтальных, также и на вертикальных участках. Незаменимым решением такие элементы считаются, когда невозможна протяжка силового кабеля одним лотком по требуемой длине.

В проектах любых масштабов или же сложности данная конструкция считается абсолютно безальтернативной. Именно она является надежным гарантом электроснабжения любых электросетей и их защитой от нежелательных эксцессов. Муфты Прогресс отличаются от аналогов непревзойденным качеством. В нашем онлайн-магазине вы найдете модели подобных элементов, состоящие из нескольких или же одной внутренней термоусаживаемой изоляционной трубкой. Именно такие трубки обеспечивают соединениям стабильность и прочность. Показатель максимально допустимого напряжения варьируется от одного до двадцати кВ.



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