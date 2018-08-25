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Настоящая роскошь в вашей спальне! Матрасы премиум-класса Grether&Wells от Аскона: отзывы и уникальные особенности.

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Бизнес — 25 Августа 2018, 19:50

Grether&Wells – эксклюзивный бред, в рамках которого выпускаются лучшие изделия для сна (в первую очередь матрасы и кровати) в США. Его история ведется с середины XIX века. За этот долгий пусть технология и качество изготовления были отточены до совершенства, а сама марка приобрела бешеную популярность на своей родине, где продукцией пользовались самые знаменитые клиенты.

В 2017 году официальную лицензию на производство и продажу спальных систем Grether&Wells в нашей стране получает компания Аскона. Отзывы тысяч довольных клиентов и авторитет этого производителя в России и Европе подтверждают обоснованность такого выбора.

Основной особенностью матрасов Grether&Wells от Аскона отзывы называют ручную сборку. Конвейерные технологии никогда не применялись при изготовлении этих моделей и данная традиция с успехом поддерживается. Матрасы премиум-класса создаются опытнейшими профессионалами, которые вкладывают в свою работу все умения и старательность. Каждое изделие является в определенной степени уникальным.

В производстве используются лучшие материалы, качество, комфортность и прочность которых проверены временем и тысячами клиентов. Это натуральный дышащий хлопок, который отлично сохраняет форму, всегда остается сухим. Лён отлично борется со статическим электричеством, которое часто накапливается в матрасах из искусственных материалов. Латекс подстраивается под все изгибы тела, обеспечивая анатомическую поддержку и, в то же время, остается мягким и удобным. Древесина, используемая для изготовления кроватей Grether&Wells, прочна, безопасна и прекрасно выглядит. Ее качество подтверждено европейскими сертификатами. Экологичность материалов, используемых в изделиях Аскона, отзывы экспертов подтверждали неоднократно.

Эффективная спальная система – это идеальное сочетание кровати и анатомического матраса, которые дополняют друг друга. Именно на них специализируется бренд. Разнообразие расцветок, модели с подъемным механизмом или без – удовлетворят самого искушенного покупателя.

Элегантная и мягкая кровать Victor, благодаря оригинальному оформлению, создаст неповторимую обстановку в спальне. Нежная и универсальная модель Jane отлично подойдет к любому дизайну комнаты. Классическая и изысканная Rachel станет главным акцентом интерьера.

Подробнее узнать характеристики кроватей и матрасов Grether&Wells от Аскона, отзывы и подробное описание можно на сайте магазина!

Позвольте себе роскошный сон вместе с легендарной маркой Grether&Wells!



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