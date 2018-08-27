Подработка курьером - дополнительный источник дохода

Естественно, стоит понимать, что уровень оклада напрямую зависит от количества затрачиваемого на работу времени, наличия мобильного и маневренного транспорта, личностных характеристик и графика жизни. Например, если вы – студент, зарплата будет несколько меньше средней, ведь вам придется уделять много времени учебе, а личный транспорт вряд ли будет в распоряжении. В то же время, взрослый курьер работоспособного возраста, не обремененный учебой и уходом за маленьким ребенком, независимо от половой принадлежности и образования будет иметь доход выше среднего. А навык многоканальной обработки информации, позволяющий собирать заказы и производить доставку по порядку, значительно преумножит заработок курьера ДОСТАВИСТА.

Основные преимущества работы с ДОСТАВИСТА

Являясь революционным и очень лояльным сервисом, ДОСТАВИСТА заботится не только о благополучии уважаемых клиентов, но и о собственных сетевых курьерах. В частности, работа курьером по доставке посылок подразумевает ежедневные выплаты по факту. Это исключает возможность неправомерного удержания или сокращения заработной платы, делает процедуру получения выплат максимально прозрачной. Подработка курьером оплачивается лично из рук клиента, когда Вы передаете посылку. Но это далеко не все преимущества трудоустройства курьером в нашей компании. Вот лишь часть дополнительных достоинств:

Отсутствие дополнительных требований, помимо пунктуальности, вежливости и опрятности во внешнем виде. Специальное образование, наличие проездного, определенный возраст, отсутствие вредных привычек или опыт работы – не требуются. Конечно, есть навыки и характеристики, которые курьеру иметь желательно – знание английского, свободное ориентирование по Москве и МКАДу, хорошая физическая форма. Но эти преимущества не обязательны – они лишь помогут вам самим преувеличить свой месячный доход;

Мгновенная регистрация. Для того, чтобы стать курьером службы доставки ДОСТАВИСТА, достаточно лишь зарегистрироваться в нашем приложении, которое оптимизировано для IOS и Android. Не нужно проходить собеседование, подтверждать навыки и даже посещать центральный офис курьерской службы.

Актуальные вакансии для курьеров



На данный момент мы предлагаем множество вакансий курьера, а также должностей курьера с личным легковым или грузовым автомобилем. Новые вакансии курьера постоянно обновляются и добавляются. В зависимости от графика работы и возможностей, вы можете выбрать должность ночного/дневного курьера, курьера-пенсионера/студента/школьника и т.д. Подробнее с условиями сотрудничества можно ознакомиться в соответствующем разделе.