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Подработка курьером - дополнительный источник дохода

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 27 Августа 2018, 22:16

В век информационных технологий и мобильного сообщения программное обеспечение внедряется во все сферы деятельности. Удобный и безотказный алгоритм, разработанный компетентным специалистом, может сэкономить не только труд сотрудников и финансы компании, но и самый ценный на сегодняшний день ресурс – время. Большинство ведущих мировых служб, предоставляющих услуги транспортных перевозок, туристических поездок, доставки еды на дом и продажи различных товаров, используют собственные сервисы для упрощения сотрудничества с штатными и нештатными работниками, а также совершения быстрых взаимовыгодных сделок с клиентами. Примеров не счесть: Uber, FedEx, McDonalds, Domino’s – все эти компании демонстрируют прекрасный пример, как можно эффективно и стильно оптимизировать собственную деятельность, использовав всего лишь копеечные информационные ресурсы. Компания ДОСТАВИСТА счастлива входить в этот перечень и учиться у старших «коллег», но в своем роде является уникальной. На данный момент мы являемся крупнейшим агентством в Восточной Европе, предоставляющим услуги курьерской доставки день в день. Это значит, что при оформлении доставки посылки из интернет-магазина, офиса компании, склада, почты или административной структуры, заказчик не теряет ни одного лишнего часа времени. Сервис самостоятельно и очень точно выбирает ближайшего курьера с наибольшим рейтингом, оповещает его и оформляет доставку после подтверждения. Несмотря на то, что мы ведем деятельность всего 6 лет, с нами уже сотрудничают тысячи успешных курьеров по всей Москве. Ни один из них не пожалел о работе в ДОСТАВИСТА: для кого-то она стала подходящей платформой для последующего развития в другой сфере, кто-то дослужился до менеджера нашей служба, а кто-то продолжает эффективно совмещать учебу или другую работу с должностью курьера. Присоединяйтесь в штат – мы многое сможем вам дать!


Подработка курьером в Москве

Сколько может заработать курьер?

По данным статистики социологов и маркетологов Москвы, работа курьером в Москве в среднем приносит 50000 рублей в месяц, что на 10 тысяч превышает среднюю заработную плату на территории столицы. Стоит отметить, что в учет статистических данных брались все собранные ответы опрошенных курьеров, работающих в разных компаниях. При этом, средняя зарплата пешего курьера службы ДОСТАВИСТА достигает 60000, а курьера с личным легковым или грузовым автомобилем – 80000 рублей (что вдвое превышает среднюю заработную плату). Таким образом, работа курьером в ДОСТАВИСТА – это не только удобный и свободный график, отсутствие необходимости посещать главный офис и возможность в любой момент уйти с должности, но также очень приличная зарплата, которой вполне хватает для достойного проживания в Москве.

Естественно, стоит понимать, что уровень оклада напрямую зависит от количества затрачиваемого на работу времени, наличия мобильного и маневренного транспорта, личностных характеристик и графика жизни. Например, если вы – студент, зарплата будет несколько меньше средней, ведь вам придется уделять много времени учебе, а личный транспорт вряд ли будет в распоряжении. В то же время, взрослый курьер работоспособного возраста, не обремененный учебой и уходом за маленьким ребенком, независимо от половой принадлежности и образования будет иметь доход выше среднего. А навык многоканальной обработки информации, позволяющий собирать заказы и производить доставку по порядку, значительно преумножит заработок курьера ДОСТАВИСТА.

Основные преимущества работы с ДОСТАВИСТА

Являясь революционным и очень лояльным сервисом, ДОСТАВИСТА заботится не только о благополучии уважаемых клиентов, но и о собственных сетевых курьерах. В частности, работа курьером по доставке посылок подразумевает ежедневные выплаты по факту. Это исключает возможность неправомерного удержания или сокращения заработной платы, делает процедуру получения выплат максимально прозрачной. Подработка курьером оплачивается лично из рук клиента, когда Вы передаете посылку. Но это далеко не все преимущества трудоустройства курьером в нашей компании. Вот лишь часть дополнительных достоинств:

  • Отсутствие дополнительных требований, помимо пунктуальности, вежливости и опрятности во внешнем виде. Специальное образование, наличие проездного, определенный возраст, отсутствие вредных привычек или опыт работы – не требуются. Конечно, есть навыки и характеристики, которые курьеру иметь желательно – знание английского, свободное ориентирование по Москве и МКАДу, хорошая физическая форма. Но эти преимущества не обязательны – они лишь помогут вам самим преувеличить свой месячный доход;
  • Мгновенная регистрация. Для того, чтобы стать курьером службы доставки ДОСТАВИСТА, достаточно лишь зарегистрироваться в нашем приложении, которое оптимизировано для IOS и Android. Не нужно проходить собеседование, подтверждать навыки и даже посещать центральный офис курьерской службы.

Актуальные вакансии для курьеров
Актуальные вакансии для курьеров в москве

На данный момент мы предлагаем множество вакансий курьера, а также должностей курьера с личным легковым или грузовым автомобилем. Новые вакансии курьера постоянно обновляются и добавляются. В зависимости от графика работы и возможностей, вы можете выбрать должность ночного/дневного курьера, курьера-пенсионера/студента/школьника и т.д. Подробнее с условиями сотрудничества можно ознакомиться в соответствующем разделе.



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