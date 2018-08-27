Холестерин общий

Холестерин необходим организму для нормальной жизнедеятельности, но переизбыток этого вещества чреват серьезными проблемами со здоровьем. Оно может откладываться на стенках сосудов, образуя бляшки, которые нарушают или полностью блокируют кровоток. Результатом такой закупорки сосудов может стать инсульт или инфаркт. Анализ на общий холестерин используется для оценки риска развития многих заболеваний, подбора эффективных профилактических средств.

Показания к исследованию:

терапия, направленная на снижение уровня холестерола;

профилактическое обследование;

обследование детей с наследственной предрасположенностью к проблемам с сердцем.

Общая информация

Проверять уровень холестерола рекомендуется всем взрослым людям. При отсутствии жалоб на здоровье тест сдается раз в 5 лет. Если в жизни человека присутствуют факторы, которые повышают риск развития патологий сердечно-сосудистой системы, анализ сдается чаще. К таким факторам относится высокое давление, сахарный диабет, лишний вес, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, наследственная предрасположенность и прочее.

Холестерол необходим для образования гормонов, входит в состав клеточных мембран, принимает участие во многих процессах жизнедеятельности. Он транспортируется по организму в виде липопротеинов (соединений с белками), которые имеют различную плотность. Из организма способны выводиться только ЛПВП.

Это вещество поступает в организм с пищей и продуцируется печенью. Его уровень может повышаться, если повседневный рацион содержит чрезмерное количество пищи с большим содержанием холестерина. Также высокие показатели могут указывать на различные заболевания (например, почечную недостаточность, гипотиреоз, цирроз печени). Слишком низкий уровень этого вещества характерен для гипертиреоза, туберкулеза, острых инфекций и других заболеваний.

Для интерпретации результатов теста, подбора эффективной терапии или профилактических мероприятий необходимо обращаться к врачу. На результаты могут оказывать влияние целый ряд факторов, в том числе, и беременность. Поэтому женщинам стоит также анализ на ХГЧ сдать, и в случае положительного результата поставить об этом в известность врача, который оценивает результаты теста на холестерол. При определении степени риска развития сердечно-сосудистых патологий учитываются не только результаты анализа, а и все предрасполагающие факторы.