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Адвокат по разводам: рейтинг лучших бракоразводных адвокатов Москвы
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Бизнес — 28 Августа 2018, 16:12
Рейтинг адвокатов Москвы по разводам
На основе объективных параметров http://top-advokats.ru/ составляет свой рейтинг. Здесь вы можете увидеть юридические объединения, в которых работают лучшие адвокаты по разводам:
Краткая справка по делам о разводах
В настоящее время в России распадается до 50% браков, и далеко не всегда процесс расставания супругов происходит гладко, особенно если есть дети и совместно нажитое имущество. Адвокат по разводам занимается юридическим сопровождением бракоразводного процесса, оформлением необходимых документов, участвует в судебных заседаниях. В большинстве случаев при участии опытного юриста все процедуры происходят во внесудебном порядке.
Услуги адвоката по разводам
Развод – это всегда стрессовая ситуация для супругов, детей, родственников. Эмоции часто мешают адекватно смотреть на ситуацию. Адвокат по разводам в идеале должен иметь не только профильное образование и узкую специализацию, но и быть хорошим психологом. От него требуется как юридическая, так и моральная поддержка. Участие такого специалиста помогает быстро завершить все формальные процедуры и по возможности сохранить как минимум нейтральные отношения разводящихся супругов.
Юрист при расторжении брака оказывает услуги:
Функции адвоката не ограничиваются только перечисленными, на практике каждая процедура развода индивидуальна и требует своего подхода. На основе данных статистики выясняется, что к услугам бракоразводного юриста прибегают в трех основных случаях.
Во-первых, в случае разногласий при разделе совместно нажитого имущества. При отсутствии брачного договора, а в России он не распространен, раздел имущества при кардинальных разногласиях может занять длительное время. Здесь гарантию не может дать ни один адвокат – при наличии доброй воли все может закончиться быстро, а может длиться годами.
Во-вторых, при наличии несовершеннолетних детей. В этом случае развод происходит только в ходе судебного заседания, и решение – с кем останутся дети, принимает судья.
В-третьих, при уклонении одного из супругов дать согласие на развод. В этом случае юрист оформляет необходимые документы, чтобы судья принял решение при отсутствии одной стороны.
Выбор адвоката по разводу
При отсутствии разногласий юридическая помощь не нужна, но при взаимных претензиях рекомендуется найти адвоката по разводу. При выборе нужно следовать нескольким простым правилам:
Рейтинг адвокатов по разводу
Есть субъективные и объективные факторы при выборе юриста. Субъективные факторы основываются на личных симпатиях, на рекомендациях других людей. Объективные причины выбора того или иного адвоката по разводу основываются на фактических параметрах, а именно:
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