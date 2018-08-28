Витые пары 6 категории

Выбор электротехнического или же коммуникационного оборудования - задача достаточно сложная, требующая участия профессионалов. АйДистрибьютор предоставляет своим клиентам услуги подобных профессионалов, которые детально расскажут о специфических особенностях каждого конкретного товара, представленного на реализацию в нашем онлайн-магазине. Мы является официальными дилерами наиболее продвинутых мировых брендовых производителей, занимающихся выпуском электротехнического и телекоммуникационного оборудования.

Сегодня в нашем онлайн-магазине представлено свыше пятисот наименований подобных товаров, среди которых вы найдете разнообразные комплектующие, устройства или же электрооборудование, используемое для прокладки электро и телекоммуникационных инженерных сетей. Каждое подобное изделие или же устройство отличается непревзойденным качеством, продленным эксплуатационным сроком и надежностью. С использованием подобных элементов возможно создание сетей любой сложности или же конструкции. Дилерское сотрудничество с брендовыми производителями позволяет нам поставлять на отечественный рынок электротехническую и телекоммуникационную продукцию по наиболее низким, заводским расценкам.

Наиболее важным и ответственным процессом является выбор кабелей для будущих телекоммуникационных сетей. АйДистрибьют предоставляет потенциальным заказчикам богатейший выбор подобных кабелей по стабильно низким тарифам. Чтобы облегчить клиентуре процесс поиска подобных товаров, мы внедрили на наш официальный веб-ресурс инновационную структуру онлайн-каталога. Благодаря этом вы сможете оперативно найти любое телекоммуникационное или же электротехническое оборудование. При этом поиск товара возможен по таким критериям, как бренд, специфические особенности или же характеристики.

Если вы планируете проложить сеть стандарта десятигигабитного эзернета, лучше всего подойдет витая пара 6 категории. Она считается популярным видом сетевых кабелей, имеющий до двухсот пятидесяти МГц показатель диапазона передаваемых частот. Оснащается такой кабель четырьмя парами проводников. Чтобы уменьшить взаимные надавки производители использовали метод скручивания каждой пары с собственным шагом. Выпускается шестая категория обычно без экранирования. Однако среди нашего ассортиментного ряда можно найти образцы с добавленным общим экраном, выполненным из фольги. Показатель пропускной скорости таких кабелей достигает десяти Гбит/с. А расстоянием действия шестой категории является пятьдесят метров. Выбрать подобные кабеля у нас вы сможете по бренду, а также спецификациям, в которых вы заинтересованы.



