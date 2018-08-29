Интерьерная привлекательность офисных помещений во многом зависит от мебельных изделий, которыми они обставляются. Это особо важный момент, который непременно должны учесть владельцы или же арендаторы подобных помещений. Если мебель не соответствует общему интерьерному стилю, она может испортить атмосферу, вызывая отвращение не только среди персонала, но и среди посетителей. Особенно этом касается офисных диванов, которые относятся к категории мягкой мебели. Сборка подобных изделий осуществляется с использованием особых дизайнерских решений и высококачественных материалов.

Мы предлагаем заинтересованной клиентуре высококачественные офисные диваны, которые придадут помещению уюта, внося при этом нотки комфорта. Их можно рассматривать в качестве завершающего интерьер штриха. В Офис-Групп вы сможете выбрать двух-, трех или же одноместные диваны, в соответствии от площади вашего офисного помещения. Они сделаны из различных материалов и отличаются оригинальным дизайнерским исполнением. Разместить подобные мягкие мебельные изделия можно в холле, уголке отдыха, в приемной или же лаунж-зоне.

Просматривая официальный веб-портал Офис-Групп http://office-gr.ru/ofisnye-divany/, вы найдете особо удобные и эстетически привлекательные кабинетные диваны. Также мы предлагаем возможность выбора изделий для залов заседаний или же конференц-залов, которые сделают их красивее и уютнее. Среди особенностей офисных диванов необходимо выделить их лаконичное исполнение. При их сборке использовано минимальное количество декоративных деталей. А дизайн подобных изделий разработан максимально функциональным.

Среди ассортиментного ряда нашего онлайн-магазина в основном представлены изделия, изготовленные с использованием хай-тек решений или же классического образца. Особой популярностью пользуются изделия скандинавского направления. Они отличаются натуральными материалами, простыми формами, а также светлыми оттенками. Состоят офисные диваны из металлических каркасов, натуральных сортов древесины, фанеры или же трубок. Прочностью перечисленных материалов обусловлен и факт долговечности изделий, которые долго держат форму и даже в случае активной эксплуатации не деформируются. Это особо важный фактор, так как в офисных помещениях всегда многолюдно и мебель быстро изнашивается.

Изделия, представленные в нашем онлайн-каталоге имеют замшевую, экокожевую, кожзаменительную или же натуральную кожаную обивки. Последние считаются наиболее дорогостоящими, а соответственно и престижными. Особым спросом пользуются модели, имеющую текстильную, велюровую или же бархатную обивку. Потенциальных заказчиков могут заинтересовать и варианты с рогожкой. Отличаются наши изделия держанной, спокойной расцветкой, выполненной в молочных, шоколадных, серых, коричневых или же бежевых тонах. Привлекательно выглядят и образцы цвета бутылочного стекла. В приемных или же холлах чаще всего ставятся изделия с яркими цветовыми решениями. Однако чаще всего для офисов заказывают однотонные диваны, украшенные ненавязчивым узором или же рисунком.



Версия для печати



Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость