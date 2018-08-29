Московские вакансии

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 29 Августа 2018, 11:24

Отличительной чертой онлайн-сервиса Jobsavior является предоставление заинтересованным соискателям наиболее обширного списка актуальных вакансий. Здесь вы сможете найти позиции в любой из областей человеческой деятельности. Следовательно, мы с вниманием следим за трудовым рынком, моментально реагируя на малейшие изменения или же инновационные тенденции. Команда онлайн-сервиса состоит из высококвалифицированных HR-менеджеров, обладающих многолетним богатейшим опытом в сфере занятости и прекрасно знакомых с отечественным рынком труда. 

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