Животные принты - хищная мода

Среди наиболее популярных и распространенных модных трендов необходимо выделить животные принты, которыми украшены различная одежда или же аксессуары. В пример можно привести ботфорты, отображающие фактуру змеиной кожи или же откровенные топы с леопардовыми пятнами. А ведь многим модницам подобные изделия могут показаться полной безвкусицей, и они будут совершенно правы. Лучше оставить все подобные вещи тусовщицам с далеких девяностых. Современная тенденция возврата анималистических принтов отличается от прежней. Поэтому, прежде чем приобретать подобные экстравагантные изделия, необходимо осведомиться об их правильном использовании.

Воспользовавшись информацией на нашем веб-ресурсе http://be-fashion.com.ua/predatory-fashion-as-wear-animals-with/, вы сможете правильно подобрать и носить любую одежду, украшенную животными принтами. Это избавит вас от возврата в прошлое и насмешек окружающих. По соображениям дизайнеров наиболее известных модных домов, допустимо носка вещей с любыми "звериными" принтами, избегая при этом вульгарного вида. В пример можно привести осеннюю коллекцию известнейшего бренда Givenchy, в которой объединены леопардовые принты яркой расцветки с массивной обувью.

Еще одна марка Роберто Кавалли, отдавая дань женственности, предлагает иные решения. Выпущенный брендом плащ-тренч надевается поверх платья с леопардовой фактурой. Идеально подходит данный кошачий узор и под клетчатую одежду с белыми сапогами, представленными в лукбуке еще одного брендового производителя Balenciaga. Том Форд - это модель, показ которой прошел на нью-йоркском подиуме, объединяет брюки с зебровыми полосками и высокие каблуки. Модели долго позировали перед фотографами в подобном наряде, вызывая изумление и даже восхищение присутствующей публики.

А вот бренд Carolina Herrera решил представить пальто, украшенное пятнами долматинцев. Данное изделие возвращает нас к наиболее стильной мультяшной злодейке - КруэлледеВиль. Носка изделий с животными принтами требует соблюдения определенных правил. В случае их нарушения, вы рискуете стать посмешищем в глазах окружающей вас аудитории. Поэтому лучше внимательно ознакомиться с подобными правилами и не допускать ошибок одевая вещи с этими оригинальными принтами. Наиболее важным из них является сочетание подобных изделий с иными элементами гардероба.

Например, надевая изделие подобной расцветки, нельзя перегружать образ лишними аксессуарами, рисунками или же пайетками. Комбинировать эту одежду можно с монотонной обувью, любимыми джинсами или же белыми футболками, которые можно называть базовым элементом подобных нарядов. Однако, вещи с животными принтами позволяют владелицам создавать так называемый монолук для вечеринок или же вечерних выходов. Наиболее подходящими для создания подобных образов считаются костюмы Stella McCartney или же Versace. Наиболее правильным подходом к подобным капризным "питомцам" гардероба модниц считается оптимальное сочетание изделий с иными элементами наряда.