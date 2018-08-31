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Профхолод: холодильные камеры

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Бизнес — 31 Августа 2018, 21:55

С использованием лучших зарубежных материалов, а также мировых достижений Профходлод производит энергосберегающие конструкции и материалы, среди которых особо следует выделить сэндвич-панели с инновационным полиуретановым утеплителем. В данном сегменте компания занимает лидирующие позиции на всем отечественном рынке. Подобные панели используются для сборки специальных холодильных камер, пользующихся сегодня особым спросом. 

Оборудование

Производственная база Профхолод https://profholod.ru/ состоит из полностью автоматизированной линии по выпуску сэндвич-панелей, PIR и PUR шестнадцати метров, а также дополнительной линии, превышающей девять метров. Занимается компания производством утеплителя образца PIR ПЛИТА, а также высокотехнологичными холодильными дверьми. На специальных участках предприятия выполняется сварка, гибка, резка металлических изделий, а также порошковая окраска. А в научно-исследовательском центре Профхолод, имеющей свою лабораторию, тщательно контролируется производимая продукция. Все высокоточное оборудование, используемое в производственном процессе, приобретено у лучших европейских производителей. 

Высококачественные холодильные камеры

Если вы ищете высококачественные холодильные камеры в Москве, лучше всего заказать их у Профхолод. Отличается продукция данной марки своей надежностью, долговечностью и доступной стоимостью. Любой потенциальный заказчик сможет выбрать не только камеры стандартных размеров, но и их сборку под нужные параметры в индивидуальном порядке. Сборка таких агрегатов выполняется с использованием сэндвич-панелей. В качестве утеплителя панелей используется пенополиуретан PUR или же огнестойкий полиихоцианурат - PIR. Соединяются панели с помощью фасонных элементов. 

Панели имеют специальные стыковочные замки образца шип-паз, благодаря которым сборка или же разборка камер выполняется довольно просто и быстро. Кроме этого, благодаря подобной конструкционной особенности, возможна сборка камер любой конфигурации или же размеров. Также конструкция замков является гарантом обеспечения полной гидро- и теплоизоляции помещений. Специалисты Профхолод могут подобрать оптимальные решения с учетом области применения такого оборудования. Здесь можно заказать разнообразные модели камер шоковой заморозки, морозильных камер промышленного назначения, а также модульных среднетемпературных холодильных камер. 

Представленный ассортимент рассчитан на удовлетворение различных требований области эксплуатации, диапазону или же размерам холодильных камер. Если у заказчика появится желание приобрести холодильную камеру конкретных размеров или же параметров, для этого достаточно отправить онлайн-заявку. Профессиональная команда производителя позаботится о сборке камеры нужной конфигурации и ее доставке адресату. Необходимо отметить наиболее приемлемую стоимость холодильных камер производства Профхолод на всем отечественном рынке. Это обусловлено использованием при сборке исключительно элементов и материалов собственного производства.

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