Профхолод: холодильные камеры

С использованием лучших зарубежных материалов, а также мировых достижений Профходлод производит энергосберегающие конструкции и материалы, среди которых особо следует выделить сэндвич-панели с инновационным полиуретановым утеплителем. В данном сегменте компания занимает лидирующие позиции на всем отечественном рынке. Подобные панели используются для сборки специальных холодильных камер, пользующихся сегодня особым спросом.

Оборудование

Производственная база Профхолод

состоит из полностью автоматизированной линии по выпуску сэндвич-панелей, PIR и PUR шестнадцати метров, а также дополнительной линии, превышающей девять метров. Занимается компания производством утеплителя образца PIR ПЛИТА, а также высокотехнологичными холодильными дверьми. На специальных участках предприятия выполняется сварка, гибка, резка металлических изделий, а также порошковая окраска. А в научно-исследовательском центре Профхолод, имеющей свою лабораторию, тщательно контролируется производимая продукция. Все высокоточное оборудование, используемое в производственном процессе, приобретено у лучших европейских производителей.

Высококачественные холодильные камеры

Если вы ищете высококачественные

, лучше всего заказать их у Профхолод. Отличается продукция данной марки своей надежностью, долговечностью и доступной стоимостью. Любой потенциальный заказчик сможет выбрать не только камеры стандартных размеров, но и их сборку под нужные параметры в индивидуальном порядке. Сборка таких агрегатов выполняется с использованием сэндвич-панелей. В качестве утеплителя панелей используется пенополиуретан PUR или же огнестойкий полиихоцианурат - PIR. Соединяются панели с помощью фасонных элементов.

Панели имеют специальные стыковочные замки образца шип-паз, благодаря которым сборка или же разборка камер выполняется довольно просто и быстро. Кроме этого, благодаря подобной конструкционной особенности, возможна сборка камер любой конфигурации или же размеров. Также конструкция замков является гарантом обеспечения полной гидро- и теплоизоляции помещений. Специалисты Профхолод могут подобрать оптимальные решения с учетом области применения такого оборудования. Здесь можно заказать разнообразные модели камер шоковой заморозки, морозильных камер промышленного назначения, а также модульных среднетемпературных холодильных камер.

Представленный ассортимент рассчитан на удовлетворение различных требований области эксплуатации, диапазону или же размерам холодильных камер. Если у заказчика появится желание приобрести холодильную камеру конкретных размеров или же параметров, для этого достаточно отправить онлайн-заявку. Профессиональная команда производителя позаботится о сборке камеры нужной конфигурации и ее доставке адресату. Необходимо отметить наиболее приемлемую стоимость холодильных камер производства Профхолод на всем отечественном рынке. Это обусловлено использованием при сборке исключительно элементов и материалов собственного производства.