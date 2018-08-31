Что учесть при постройке американского домика

Современная архитектура насчитывает десятки самобытных стилей, и одним из них считается американский. Конечно, наибольшее распространение он имеет в строительстве частных домов – такой тип застройки характерен для большинства штатов. Американский стиль возник как таковой в конце XVIII века и представляет собой некий симбиоз английской архитектуры и местных традиций зодчества. Полностью копировать георгианские и викторианские дома, известные в Британии, в Америке было нецелесообразно по нескольким причинам. Ввиду особенностей здешнего климата, такие капитальные постройки были попросту ни к чему. А вот в меру декорированные, простые и максимально практичные домики пришлись по душе американцам – по сей день это считается образцом современного жилья в США.

Конечно, домостроительство в американском стиле возможно далеко не во всех регионах России – здесь нужны оптимальные климатические условия. Но тем не менее, интерес к такой архитектуре среди россиян растет – мода диктует свое. В этой статье рассмотрены основные особенности, характерные для стильных домиков – от планировки до организации придомового участка. Наверняка информация будет полезной, если вы хотите построить оригинальное и практичное жилье.

Планировка



Здесь есть одно неоспоримое правило – обеспечение максимального простора для каждого из членов семьи. Поэтому планировка предусматривает много свободного пространства, особенно в зоне кухни и гостиной. Они, кстати, чаще всего даже не отделяются полноценной стеной – для зонирования используется барная стойка или небольшая перегородка. Разумеется, нельзя забывать и о практичности – хоть площади помещений и немаленькие, но планировка должна быть рациональной.

На первом этаже, помимо гостиной и кухни, обычно располагаются прихожая, комната для гостей и санузел. В качестве дополнительных помещений, по желанию хозяина, обустраиваются зал для занятий спортом или рабочий кабинет. Тут вы уже опираетесь на свои интересы. Иногда, если семья большая, на первом этаже планируют спальню для родителей. Второй этаж – спальная зона американского дома. Здесь находятся детские и взрослые спальни, дополнительный санузел.

Каркасный тип

По типу конструкции американские домики – только каркасные. Это значит, что в основе постройки – система опор и балок, которые «обшиваются» стеновыми панелями, перекрытиями и кровлей. Внутренний каркас может быть деревянным или бетонным. В качестве щитовых элементов выбирают термоблоки или структурно-изолированные панели (СИП). Последние подходят и для областей с суровыми зимами. Кровля имеет скатную конструкцию, зачастую усложненной формы – все зависит от особенностей планировки.

Особенности внутреннего дизайна

«Визитная карточка» американского домика – прихожая, которая тут же перетекает в гостиную. Щадящий климат, в котором зародился этот архитектурный стиль, избавляет от необходимости тамбура и прочих приемов для сохранения тепла в доме. Поэтому в организации интерьера приветствуется свобода пространства – конкретных привязок к кухне или столовой можно и не делать. Лучше, чтобы все эти зоны визуально сливались в одну. Хотя символически оградить место готовки от обеденного стола не помешает – для этого есть барная стойка.

Что касается цветов, избегайте излишней яркости – пары-тройки броских акцентов будет достаточно. В целом принято использовать сочетания спокойных оттенков, которые создают гармоничный цветовой фон. Хотя в американских домиках с уклоном в кантри яркие узоры и текстуры уместны.

Что должно быть во дворе

Придомовая территория, как и сам домик, оформляются минималистично и аккуратно. Ничего лишнего – ухоженный газон, небольшая клумба при входе. На заднем дворе обязательно обустраивается место для отдыха, детская площадка. Если позволяют размеры участка, на нем сооружается бассейн.

Яркий фасад



Фасад – в прямом смысле лицо дома, и в американском варианте основное внимание уделяется, конечно, лицевой стороне. Обычно главный фасад решается в симметричных, геометрически правильных формах. Что называется, скромно и со вкусом. А вот в расцветки допускаются самые разные – все зависит от ваших предпочтений.

Уютная веранда

Веранда или терраса – один из атрибутов дома в американском стиле. Здесь можно собраться всей семьей за обедом или просто отдохнуть на свежем воздухе. По площади веранды небольшие, но должны вмещать хотя бы маленький столик и пару стульев. В качестве ограждений можно использовать стандартные решетки или красивые «ажурные» панели.

Крашеная фасадная доска

Если захотите обшить фасад деревом, то это могут быть не обязательно традиционные коричневые оттенки. Для того, чтобы оформить американский дом оригинальной отделкой, можно использовать крашеную фасадную доску – большой выбор представлен по ссылке. Заказывайте пиломатериалы из натуральной древесины по выгодной цене.