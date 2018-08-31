Издательство Просвещение: развитие продолжается

Согласно специальному ежегодному открытому отчету

процесс развития продолжилось и в прошедшем году. В данном документе говорится о важнейших финансовых показателях, достижениях и проектах, реализованных в 2017 г. С учетом приведенных данных позитивная динамика по развитию издательства сохраняется. Например, общий показатель выручки за прошлогодний период существенно вырос, достигнув двадцати млрд руб.

Показатель роста тиражей выпускаемой издательством учебно-методической и учебной литературы превысил сто млн. экземпляров. Кроме этого рост зафиксирован и в сфере инвестиций. Только на реализацию цифровых проектов компания сумела выделить свыше трехсот млн руб. Сейчас Просвещение входит в ТОП-пятьдесят наиболее крупных книжных издательств в мировом масштабе, согласно рейтинговому списку Publishers Weekly. Особое внимание в ежегодном открытом отчете Просвещения уделяется вопросу цифрового образования и среды в отечественных школах.

Согласно статистике, сейчас в российской образовательной системе вовлечено тридцать пять млн человек. Тридцать млн являются непосредственно учащимися, начиная с дошкольников, заканчивая студентами. Преподавателями в системе работает пять млн специалистов. Кроме этого количество образовательных учреждений в стране составляет девяносто тыс. В них пять млн рабочих мест. В отчетной документации издательства говориться, что школа является единственным этапом человеческой жизни, который преодолевается каждым нашим соотечественником. Именно такая база отвечает за прививание основ личности любому россиянину. Следовательно, образовательная среда решает очень многое. Она дает заметный результат не моментально, а с истечением времени.

Чтобы решить проблему повышения качества общеобразовательной системы, Просвещение решило запустить масштабный проект под называнием Цифровая школа. Ключевыми задачами данного проекта является предоставление школьникам помощи, чтобы они смогли приспособиться к условиям постоянно меняющегося трудового рынка. Со школьных лет человек сможет сформировать в себе необходимые компетенции использования дистанционного обучения, а также онлайн-образования. Особенно актуальными подобные компетенции являются для учащихся школ, расположенных в отдаленных точках или же населенных пунктах, не имеющих физической или же материальной возможности проживания в мегаполисе и крупных городах.