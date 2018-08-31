Цифровая образовательная среда не будет развиваться без частного инвестирования

Панельная сессия, посвященная будущему цифровой образовательной среде и инвестированию, прошедшая двадцать пятого мая в рамках ПМЭФ, выявила необходимость использования частного инвестирования в деле развития цифрового образования. Согласно докладу управляющего директора издательства Просвещение Михаила Кожевникова, цифровая экономика или же цифровые компетенции сегодня обсуждаются довольно часто. Близится эпоха, когда в школах могут появиться такие предметы, как экология души или же тела. Ведь ежедневно растет поток информационного мусора, который уже сегодня достигает гигантских масштабов.

Поэтому Кожевников считает особо важным вопрос развития у подрастающего поколения навыков и компетенции обработки информации. Нельзя допускать, чтобы дети засоряли свои головы лишним, а научились осмысленно применять, структурировать и фильтровать данные. Именно это, по мнению директора издательства, должно стать базовой задачей школ. В обширном обзоре данной темы

также говорится, что современная инфраструктура и подготовка учителей отечественной образовательной системы не могут обеспечить решение подобных задач, которые исходят от общества и требований цифровой экономики.

Более 98 процентов российских школьников сегодня являются активными пользователи глобальной сети. Поэтому необходимость создания цифровой среды стало уже острой необходимости. В докладе Кожевников подчеркивает, что современная образовательная система непременно должна позаботиться о формировании среди учеников всех необходимых навыков, чтобы они не потерялись в эпохе цифровой экономики. Необходимо позаботиться о том, чтобы они научились обмениваться большими массивами информации, анализировали и оценивали данные.

Мировое сообщество постепенно переходит на модель dataeconomy. Данная экономическая модель предусматривает обмен огромного количества цифровой информации. Поэтому медлить в деле перевода общеобразовательных школ на цифровой формат нельзя. Данный процесс принесет не только возможность создания соответствующей цифровой среды, но и сделает изучаемые детьми предметы более интересными. Ведь они прекрасно разбираются в разных программных продуктах, устройствах или же гаджетах, не нуждаясь при этом в инструктаже или же обучения обращения с перечисленной техникой. А чтобы ускорить формирование цифровой среды в общеобразовательной сфере, Кожевников считает необходимым привлечение частного капитала. Именно частные инвестиции позволят справиться с подобным масштабным проектом. Рассчитывать на госбюджет в этом деле, по мнению эксперта, не следует.