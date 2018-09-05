Аналитики RDI: Малоэтажные жилые комплексы — функциональность городского жилья и очарование загородной жизни

Современный житель крупного мегаполиса до такой степени устает от городской суеты, шума,

загазованности, отсутствию деревьев во дворах и бесконечных строек, что каждые выходные

стремится вырваться за пределы сковывающего кольца и перебраться на дачу поближе к

природе. Некоторые так и вообще продают маленькие московские квартирки и покупают жилье

побольше, но не в многотысячных «муравейниках», а в небольших малоэтажных жилых

комплексах. Здесь всё как на даче: природа, свежий воздух, только есть привычный городской

комфорт — централизованное отопление, газ, свет и чистая вода из-под крана, иными словами

цивилизация.

По исследованиям аналитиков рынка недвижимости, еще пять лет назад желающих продать

квартиру в Москве и переехать в область было не более 10%. Сегодня каждый второй москвич,

собирающийся улучшить свои жилищные условия, выбирает для постоянного проживания именно

подмосковные малоэтажные жилые комплексы.

Чем же так привлекательны малоэтажные жилые комплексы для городского жителя, кроме

экологической составляющей.

Первое, что бросается в глаза, — это интересная архитектура и привлекательный внешний облик

поселка. Как правило, архитекторы выбирают лаконичный европейский стиль, основанный на

принципах эстетики пространства, рационализма, практичности и удобства для жизни. Здесь дома

не выше 3-5 этажей, строгие линии фасадов идеально вписаны в географию улиц, большие

придомовые территории, много места для отдыха и прогулок.

Во-вторых, это наличие объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, которые

позволяют жителям жилого комплекса чувствовать себя комфортно на территории и ни в чем не

нуждаться.

В-третьих, у большинства малоэтажных жилых комплексов хорошая транспортная доступность как

до самой Москвы, так и до близлежащих городов-спутников.

В-четвертых, цена, о которой мы еще поговорим.

Иными словами, в своих проектах застройщики объединяют функциональность городского жилья

с чертами загородной недвижимости. Кто-то концентрируется на одном критерии, а кто-то

объединяет в одном ЖК сразу несколько, создавая мультиформатные поселки, где рядом с

малоэтажными многоквартирными домами располагаются таунхкаусы и коттеджи. По данным

аналитиков RDI, из всего многообразия новостроек Московской области, каждый десятый проект

— это малоэтажный жилой комплексе, и покупателю есть из чего выбрать.

Однако, лучше всего достоинства малоэтажных поселков рассматривать на конкретном примере.

Обратим внимание на жилые комплексы Ленинского района. Здесь хорошая экология, есть леса,

реки, много исторических мест и заповедников, прекрасная транспортная доступность. Сам район

экономически развит, имеет развитую социальную и коммерческую инфраструктуру.

В настоящий момент в Ленинском районе на рынке первичного жилья выставлено на продажу 3,5

тысячи квартир в 13 жилых комплексах, и только 4 из них малоэтажные, в них застройщики

предлагают 576 квартир. Это жилые комплексы «Май», «Римский UP-квартал», «Березовая роща»

и Архитектурный пригород «Южная долина». Если посмотреть на цены в многоэтажных

новостройках, то они распределяются следующим образом: однокомнатные квартиры и студии

млн. рублей, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры — от 4,8 млн. до 8,3 млн. рублей. Сравним их с ценами на квартиры в малоэтажных ЖК. Однокомнатные квартиры и студии стоят от 2,12 млн. до 4,94 млн рублей, двухкомнатные — от 3,52 млн. до 7,02 млн. рублей, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры — от 4,6 млн. до 10,6 млн. рублей. Таким образом, видно, что цены на квартиры в малоэтажных жилых комплексах практически не отличаются от цен в многоквартирных домах. Самые бюджетные квартиры предлагаются в Архитектурном пригороде «Южная долина». Здесь предложение начинается от 2,12 млн рублей за однокомнатную квартиру с отделкой площадью 34 кв.м. И это самая низкая цена на квартиры в Ленинском районе. Двухкомнатную квартиру площадью 54 кв.м. можно взять за 3,52 млн. рублей, а трехкомнатные предлагаются по цене 4,66 млн. рублей. Проект этого жилого комплекса был разработан известными архитекторами Тотаном Кузембаевым, Юлием Борисовым и Вадимом Грековым, поэтому его отличает интересная архитектура и продуманная планировка пространства. Изюминкой проекта является уникальный арт-объект, расположенный на его территории. Компания RDI в сотрудничестве с художником Павлом Папперштейном придумали детский комплекс под открытым небом в форме гигантских грибов. С каждым из грибов можно и нужно активно взаимодействовать: на площадке есть гриб- лабиринт, гриб с солнечным лучом внутри и гриб с большими дырками. Самые дорогие квартиры можно приобрести в жилом комплексе «Римский UP-квартал». Цены на недвижимости здесь варьируются от 4,18 млн рублей за однокомнатную квартиру площадью 41 кв.м., от 6,19 млн. рублей за двухкомнатную квартиру площадью 62 кв.м., и от 7,88 млн. рублей за трехкомнатную квартиру площадью 79 кв.м. В этом же ЖК можно купить четырехкомнатные квартиры площадью от 91 кв.м. по цене от 10,62 млн. рублей. Застройщик предлагает покупателям жилой комплекс в европейском стиле с классической архитектурой, которую придумал и воплотил архитектор Михаил Филиппов. Вот такие малоэтажные проекты представлены в Ленинском районе Московской области. Каждый из них очень интересен и необычен по-своему, в каждом есть особенность и свой неповторимый шарм. Выбор за вами. предлагаются по цене от 1,9 млн. до 6 млн рублей, двухкомнатные квартиры стоят от 2,7 млн. до 6