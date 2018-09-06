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Интернет-телевидение от Триколор ТВ: отзывы и польза

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Бизнес — 6 Сентября 2018, 22:15

Многим из нас знакома такая ситуация: вы сидите дома и смотрите по спутниковому телевидению передачу, которую давно ждали. Вдруг погода портится, начинается сильный снегопад и сигнал пропадает. В итоге вы все пропускаете и гневно обрушиваетесь на оператора спутникового телевидения, который не может обеспечить вам хороший сигнал.

На самом деле претензии к оператору в такой ситуации не имеют смысла. Сама технология спутникового телевидения, к сожалению, имеет такой изъян и сделать с этим ничего нельзя. Как выйти из сложившейся ситуации? Самый очевидный вариант – воспользоваться интернет-телевидением. Но что делать, если в целом вы довольны своим спутниковым оператором, вам нравится подбор каналов, дополнительные сервисы, да и к тому же вы уже купили оборудование для приема сигнала, которое, между прочим, далеко не дешевое?

Выход предлагает оператор спутникового телевидения Триколор ТВ. Отзывы об этом операторе в интернете свидетельствуют о его технической продвинутости и сервис «Онлайн ТВ», о котором мы вам расскажем – это очередное подтверждение этому факту.

«Онлайн ТВ» дополняет обычное спутниковое вещание Триколор ТВ возможностью смотреть телеканалы через интернет. То есть если у вас пропадает спутниковый сигнал из-за плохой погоды, то просто переключитесь на «Онлайн ТВ» и наслаждайтесь просмотром дальше! Для использования этого сервиса вам нужно иметь только лишь интернет-подключение со скоростью 5 Мбит в секунду или выше и современную модель приемника Триколор ТВ. Если же приемник у вас старый, не расстраивайтесь, оператор предлагает выгодные условия по обмену устаревшего оборудования на новое, благодаря чему вы потратите совсем немного. Чтобы узнать больше о действующих скидках и предложениях по обмену, изучите официальный сайт оператора или позвоните в службу поддержки, где вам предоставят всю необходимую информацию.

Кроме того, «Онлайн ТВ» будет полезен тем, кто, например, имеет Триколор ТВ на даче, но хочет посмотреть его и в квартире. В таком случае можно использовать дачный приемник для просмотра телевидения в городе через интернет.

Подключить услугу «Онлайн ТВ» очень легко, с этим справиться любой абонент без посторонней помощи. Нужно просто подключить приемник к интернету, затем обновить программное обеспечение и убедиться, что подписка на пакет «Единый» активна.

Более подробно с сервисом «Онлайн ТВ» можно ознакомиться на все том же официальном сайте оператора или почитав отзывы о Триколор ТВ в интернете, благо их несложно найти на специализированных сайтах. Пользуйтесь сервисом «Онлайн ТВ» и вы забудете о проблемах с сигналом!



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