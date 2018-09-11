Правда о Гербалайф из уст сотрудников и клиентов.

Многообразие мнений о компании

Наверное, ни об одной международной компании не ходит столько противоречивых слухов, как о Гербалайф. С одной стороны, это не удивительно, ведь успех, которого достиг этот производитель, действительно колоссален – за неполные сорок лет Гербалайф прочно основалась в 95 странах мира, где распространяется продукция компании, и действуют ее независимые партнеры. Подобный фурор в индустрии здорового питания, которая славится своей жесткостью и высокой конкуренцией, не может оставаться без внимания журналистов, властей и народной оценки.

Правда о Гербалайф в устах клиентов, конкурентов и независимых экспертов в разное время звучала по-разному. Продукцию компании считали как панацеей от лишнего веса, так и опасной для здоровья субстанцией. Саму корпорацию обвиняли в построении финансовой пирамиды, жульнических махинациях, в то время как другие провозглашали работу в Гербалайф способом легкого заработка.

Как часто бывает, истина лежит посередине диаметрально противоположных мнений.

Как работает программа снижения веса?

И работает ли она вообще? Этот вопрос, в первую очередь задается заинтересованными в похудении клиентами. Что ж, лучше любой рекламы в пользу эффективности продукции говорят тысячи отзывов людей, который смогли расстаться с лишним весом, благодаря Гербалайф. Со времен своего основания, компания часто оказывалась в центре бурных дискуссий, касающихся эффективности и безопасности продуктов. Состав главного товара – коктейля Формула 1- претерпевал изменения, совершенствовался, от каких-то продуктов руководству пришлось отказаться в результате сторонних претензий. Сегодня правда о Гербалайф звучит следующим образом. Программа похудения – идеально выверенная модель, разработанная в лабораториях при участии авторитетных ученых со всего мира, и с успехом протестированная тысячами клиентов. При изготовлении всей продукции используется самое высокотехнологичное и современное оборудование, а качество соответствует сертификатам той страны, где ведется распространение. Это результат огромного пути, и компания такого уровня, которого достигла Гербалайф, просто не может позволить себе малейшие отклонения в качестве и технологии производства.

Основным принципом работы по-прежнему является стратегия «больше белка, меньше калорий». Заменяя один или несколько приемов пищи в день коктейлем Формула-1, или привычный перекус перед сном вечерним коктейлем, человек получает необходимую для него порцию питательных веществ, сильно ограничивая количество лишних калорий в пище. Как все гениальное, этот принцип прост и понятен. Дополнительные рекомендации, которые распространяют среди клиентов независимые партнеры, касаются общего улучшения стиля жизни. Ежедневная физическая активность и упражнения, режим дня, исключение вредной еды – все это составляет отличный фон для эффективного действия коктейля.