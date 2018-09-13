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Островные стеллажи: плюсы выбора и применения торгового оборудования
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Бизнес — 13 Сентября 2018, 18:37
Островные стеллажи – незаменимое решение для торговых площадей различных форматов. Они обладают отличными демонстрационными способностями и износоустойчивостью. В качестве сопутствующего преимущества конструкций – возможность максимально рационального использования торговых площадей.
Почему магазины используют островные стеллажи
Наибольшим спросом среди заказчиков пользуются именно двухсторонние островные стеллажи. В торговых залах их обычно располагают посередине, добиваясь сразу двух важных задач. Первая – разграничение пространства, вторая – максимальная обширная выкладка имеющихся товаров.
Конструкция стеллажей может быть обычной или усиленной. Последние оснащаются дополнительными профилями жесткости. За счет этого изделия позволяют размещать на полках не только самую тяжелую, но и дорогую продукцию. Жесткие полки гарантируют товару безопасность без ущерба для качества и привлекательности его выкладки.
Крайне эффективны островные стеллажи в качестве торговых конструкций, стимулирующих потребителя к покупке той или иной продукции. С этой целью их размещают непосредственно перед кассами. Товары для них используют самые разнообразные. Позиционный ассортимент островных стеллажей определяется спецификой ассортимента конкретного магазина.
Какими преимуществами обладают конструкции
С одинаковой эффективностью стеллажи островного типа служат и в крупных супермаркетах, и в небольших магазинах у дома. Выбор в пользу данных конструкций обусловлен их:
● продолжительным сроком службы;
● высоким уровнем надежности;
● стильным дизайном.
Для изготовления стеллажей используют листовую нержавеющую сталь. Специальная обработка обеспечивает готовым конструкциям коррозийную устойчивость, качественная порошковая окраска долгое время сохраняет их вид безупречным.В магазины островные стеллажи могут быть поставлены в двух конструкционных вариациях: с цельносварной либо разборной «стойкой-базой». Модели из второй категории разрабатываются специально для выдерживания серьезных механических нагрузок. Цельносварные стеллажи – идеальное решение, если магазин нужно срочно открыть или переоборудовать. На их сборку уходит минимум времени, применение специализированного инструмента не требуется. Процесс может быть осуществлен как представителями изготовителя оборудования, так и самими заказчиками.
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