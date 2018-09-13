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Островные стеллажи: плюсы выбора и применения торгового оборудования

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Бизнес — 13 Сентября 2018, 18:37

Островные стеллажи – незаменимое решение для торговых площадей различных форматов. Они обладают отличными демонстрационными способностями и износоустойчивостью. В качестве сопутствующего преимущества конструкций – возможность максимально рационального использования торговых площадей.

Почему магазины используют островные стеллажи

Наибольшим спросом среди заказчиков пользуются именно двухсторонние островные стеллажи. В торговых залах их обычно располагают посередине, добиваясь сразу двух важных задач. Первая – разграничение пространства, вторая – максимальная обширная выкладка имеющихся товаров. 

Конструкция стеллажей может быть обычной или усиленной. Последние оснащаются дополнительными профилями жесткости. За счет этого изделия позволяют размещать на полках не только самую тяжелую, но и дорогую продукцию. Жесткие полки гарантируют товару безопасность без ущерба для качества и привлекательности его выкладки. 

Крайне эффективны островные стеллажи в качестве торговых конструкций, стимулирующих потребителя к покупке той или иной продукции. С этой целью их размещают непосредственно перед кассами. Товары для них используют самые разнообразные. Позиционный ассортимент островных стеллажей определяется спецификой ассортимента конкретного магазина.

Какими преимуществами обладают конструкции

С одинаковой эффективностью стеллажи островного типа служат и в крупных супермаркетах, и в небольших магазинах у дома. Выбор в пользу данных конструкций обусловлен их:

       продолжительным сроком службы;

       высоким уровнем надежности;

       стильным дизайном.

Для изготовления стеллажей используют листовую нержавеющую сталь. Специальная обработка обеспечивает готовым конструкциям коррозийную устойчивость, качественная порошковая окраска долгое время сохраняет их вид безупречным. 

В магазины островные стеллажи могут быть поставлены в двух конструкционных вариациях: с цельносварной либо разборной «стойкой-базой». Модели из второй категории разрабатываются специально для выдерживания серьезных механических нагрузок. Цельносварные стеллажи – идеальное решение, если магазин нужно срочно открыть или переоборудовать. На их сборку уходит минимум времени, применение специализированного инструмента не требуется. Процесс может быть осуществлен как представителями изготовителя оборудования, так и самими заказчиками.

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